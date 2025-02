El Peñíscola, un trampolín hacia la selección española de fútbol sala

La gran temporada que está realizando el Servigroup Peñíscola de fútbol sala no pasa desapercibida para nadie. El club del Baix Maestrat no solo se ha clasificado para la Final Four de la Copa del Rey a disputar los días 17 y 18 de mayo en Murcia y la Copa de España sino que, además, es segundo en liga y tiene al primero, Movistar, a tan solo un punto de distancia.

Parte del éxito de los peñiscolanos se debe a dos fijos para Santi Valladares como son Pani y Gus, los cuales han sido citados por Jesús Velasco, seleccionador nacional español, para los partidos de clasificación del Europeo de Letonia y Lituana de 2026 que debe jugar España los días 7 de marzo contra Inglaterra, en Toledo, y 11 de marzo contra Suiza en Segovia.

El perfil de Pani

Que Pani vaya convocado con la selección ya no es ninguna novedad dado el nivel de forma, calidad y capacidad de finalización que está demostrando esta temporada, donde ahora mismo es el pichichi de Primera con 20 goles. Desde su llegada a Peñíscola en verano de 2019, procedente del filial de ElPozo Murcia, el almeriense ha ido crecido año a año, siendo cada vez más importante para el equipo.

La temporada pasada ya mostró un nivel muy elevado que cerca estuvo de valerle para ir al Mundial 2024, pero acabó siendo uno de los descartes.

Pero esta campaña ha sido la de su explosión, convirtiéndose en un quebradero de cabeza para los rivales, no solo por la faceta goleadora que atesora sino también por su capacidad de librarse de adversarios y desequilibrar el juego.

Pani defendido por dos rivales del Valdepeñas. / PEÑÍSCOLA FS

Debutante Gus

La principal sorpresa con la selección la da Gus. A sus 45 años tiene la oportunidad de debutar con el combinado nacional y, en caso de que lo haga, se convertirá en el jugador más veterano en debutar y jugar con España.

El de Lillo (Toledo) está viviendo una segunda juventud en Peñíscola. Está dando el mayor nivel de su trayectoria deportiva bajo palos y dominando el balón con el pie, cosa que permite al equipo la variante de que se incorpore al ataque. Esta temporada ha jugado prácticamente todo, siendo sus paradas decisivas para dar puntos que permiten al equipo ir cumpliendo objetivos. La edad de su DNI no parece ser un problema para el veterano portero.