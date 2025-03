El Real Madrid se diluye en el Villamarín ante el aguacero y el Betis de Isco

Salió trasquilado el Real Madrid del duelo ante el Betis de Isco, que salió por la puerta grande del Villamarín y consiguió su primer triunfo ante el que fuera su equipo. Los de Ancelotti ofrecieron una imagen caótica e indolente, especialmente sus estrellas, y su mediocampo, sin Ceballos ni Valverde, solo manejó el timón del encuentro en los diez primeros minutos. Una derrota merecida para los blancos en la que los de Pellegrini pudieron marcar más goles porque dispusieron de más y mejores ocasiones. Llega el momento decisivo de la temporada y al Real Madrid le vuelven a asaltar las dudas. Y el martes, el Atlético en Champions...

Mendy aparece por sorpresa

En una tarde plagada de figuras en los carteles desatascó el partido un banderillero. Una excursión por sorpresa al área verdiblanca de Mendy generó un desequilibrio en la zaga local y el galo recibió un pase de Mbappé que le dejó solo ante Adrián. Cuando todos esperaban con incertidumbre su remate, el lateral sirvió la pelota al corazón del área pequeña, donde apareció Brahim para empujar a la red un gol cuya paternidad compartió con el defensa.

Hasta entonces, minuto 9 de partido, el Madrid acumulaba el 70% de la posesión y el Betis se agazapaba atrás con más colocación que agresividad. Fue el público el que se encendió con dos decisiones tan controvertidas como intrascendentes de Hernández Hernández, y el Villamarín comenzó a empujar a su equipo, que comenzó a tener más balón y a pisar área rival. Se dejaron ver Jesús Rodríguez e Isco. mientras Antony, que no bajó con Mendy en la jugada del gol, seguía teniendo poca incidencia. En el Madrid se echaba en falta en el mediocampo al lesionado Ceballos, que estaba en la grada, y al renqueante Valverde, que tampoco entró en la convocatoria. Cardoso, Altamira e Isco se comían a Modric y Tchouameni.

Remontada con goles de Cardoso e Isco

El Betis comenzaba a robar balones al tiempo que Courtois y sus centrales perdían la paciencia y el balón. Isco y Jesús frotaban la lámpara y las palmas repicaban en las gradas subiendo la temperatura del choque pese al aguacero que estaba jarreando sobre Sevilla. Y entonces se produjo un córner en el minuto 33 en el que Cardoso entró solo desde atrás para descerrajar de cabeza en el corazón del área pequeña a un Courtois al que se le cayó encima el larguero. El corazón de la grada había despertado al Betis y el Real Madrid se había desconectado. Los de Ancelotti perdieron la posesión y el control de un duelo que ganó velocidad, idas y venidas y un caos en el que el Betis está cómodo. La primera parte acabó con otro córner en el que de nuevo Cardoso volvió a rematar y Courtois sacó una mano milagrosa cuando el Villamarín ya cantaba el segundo. Ancelotti se iba al vestuario con trabajo porque su delanteros se habían diluido con el chaparrón y su centrocampistas había perdido la pelota.

El Betis salió del vestuario más enchufado que el Madrid, donde Vinicius y Mbappé seguían fuera de cobertura. El Villamarín había despertado al Betis y el chaparrón había desvanecido a los blancos. Se mascaba la tragedia en las filas blancas hasta que en el minuto 52 se escenificó el batacazo con un pase de Isco para Jesús a la espalda de la zaga visitante, donde Jesús, con mucho oficio pese a su juventud, provocó un penalti de Rudiger que Isco transformó batiendo a Courtois. Los de Ancelotti estaban desfigurados, sin estructura defensiva ni ofensiva y con medio equipo desorientado. Había advertido el italiano que el partido ante el Betis tenía peligro y en el día más indicado Vinicius y Kylian dimitieron.

Alaba tuvo que hacer una falta muy áspera a Antony para evitar una contra del brasileño y los de Pellegrini seguían apretando con la complicidad de la grada. Carletto intentó frenar la hemorragia con Camavinga y Arda Guler por Alaba y Brahím para ganar cuajo y orden. Mandó atrás a Tchouameni y Camavinga se fue al medio con Modric. No tenía mucho más en el banquillo para cambiar el choque. El encuentro se jugaba al ritmo que quería Isco y los béticos se mostraban aplicados en defensa y en las segundas jugadas, donde ganaron todos los duelos a unos madridistas tibios. Algo que tenía muy molesto a un Ancelotti que no daba con la fórmula para equilibrar el juego en el mediocampo, donde los locales eran superiores en intensidad. Se encomendó a sus dos Stradivadirius, pero bajo el aguacero ni el francés ni el brasileño le sacaron nada a sus violines. Fue tan frustrante la actuación de ambos que Ancelotti sustituyó a Kylian por Endrick, buscando la agresividad del ariete brasileño, al que se le caen los goles. Sin embargo, el Betis seguía acumulando ocasiones, aunque no terminaba de dar la puntilla y eso mantenía vivo al Madrid.

Terminó, como no podía ser de otra forma, embotellado el Betis en su área ante el empuje madridista, que atacaba con más corazón que cabeza. Minutos de muchos nervios para la parroquia local que temía por el triunfo. Los blancos se pueden quedar a tres puntos del Barcelona y dos del Atlético tras este tropiezo. Un resbalón posible, por la dificultad de un Betis que va lanzado hacia los puestos europeos, que señala a las estrellas blancas que dimitieron en una lluviosa tarde en Sevilla.