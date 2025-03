Oyarzabal revive a la Real Sociedad y el pase se resolverá en Old Trafford

El Reale Arena se vistió con sus mejores galas para vivir una noche mágica de fútbol europeo. Venía la Real Sociedad de dar un golpe de autoridad ante el FC Midtjylland en el play-off y, si quería seguir con paso firme en la Europa League, debía antes superar a un histórico en crisis, un Manchester United muy mermado y que se plantaba en San Sebastián con tan solo 18 convocados, pero que jugó un partido muy serio y se adelantó por medio de Zirkzee. Sin embargo, Oyarzabal, de penalti, empató la eliminatoria y revivió a la Real Sociedad (1-1).

Sin Zubimendi, que causó baja a última hora, los de Imanol Alguacil - que cumplía 325 partidos en el banquillo txuri-urdin - tenían claro que serían fieles a su estilo, y que deberían minimizar sus pérdidas para contener a un United que viviría de los contraataques. Salía Amorim con todo, con lo 'poco' que tenía a su disposición.

Partido serio del United

La Real no quería cometer errores y por ello su ritmo de circulación era algo plano, lento. Existía más distancia de la cuenta entre centrales y pivote, y lo aprovechó Garnacho para protagonizar la primera ocasión de peligro. Ese era la gran amenaza del cuadro de Rúben Amorim.

Takefusa Kubo, ante el United. / EP

Cómodos con ese 5-4-1, asediaban el área de Remiro por medio, sobre todo, de un Dorgu que se hartó de recorrer el carril izquierdo. La acción más clara, sin embargo, llegó por el costado contrario, de un centro de Dalot que enganchó Bruno, pero que se topó con un salvador Elustondo. Remiro estaba totalmente batido.

Ejercicio de resistencia txuri-urdin en la primera mitad. Y, pese a salir de vestuarios con una marcha más, se encontró con el primer tanto de un United que realmente lo merecía. En una transición muy bien ejecutada, Garnacho vio la llegada de Zirkzee desde segunda línea, que remató de primeras un balón que se coló por el centro de la portería. Dio la sensación que Remiro pudo hacer algo más.

El capitán, al rescate

Se le complicaba la eliminatoria a la Real, que no bajó los brazos y trató de reactivarse en ataque. Brais Méndez sacó latigazo desde fuera del área, apareció Onana. Y, en una acción a balón parado, un balón que iba a rematar de cabeza Aguerd se estrelló en el brazo de Bruno. Oportunidad desde los once metros que asumió un Oyarzabal que no falló.

Se impuso físicamente una Real que tuvo el 2-1 en las botas de Óskarsson. Aramburu envió un balón a la carrera de un velocísimo Becker que sirvió un centro maravilloso al '9', que remató fuera, muy bien marcado por Yoro. Todo abierto para una vuelta que se decidirá en Old Trafford.