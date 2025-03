El Amics, a enderezar el rumbo ante el rocoso Zamora

Las seis jornadas sin ganar que el Amics del Bàsquet arrastra a estas alturas de la temporada en Primera FEB de baloncesto han hecho encenderse todas las alarmas. El equipo que dirige Frederic Castelló está peligrosamente cerca de los puestos de descenso y, cuando restan once partidos de la fase regular por disputarse, tiene una victoria de margen sobre las dos últimas plazas que ocupan el HLA Alicante y el CB Naturavia Morón.

Toca reaccionar sí o sí porque el calendario aprieta y el resto de rivales también, de ahí que la visita de esta tarde a la cancha del Caja Rural CB Zamora (17.00 horas) se haya convertido en toda una final para la escuadra de la capital de la Plana. «Llegamos con la ilusión de tener una nueva oportunidad para intentar reencontrarnos con la ansiada victoria. Hemos tenido una buena semana, en la que hemos tratado de que el equipo no decaiga, y en la que hemos hecho hincapié en las cosas que hay que hacer bien y en las que hay que hacer muy bien, y creo que el equipo lo ha entendido», explicaba el técnico de la Vall d’Uixó en la previa.

Frederic Castelló en el Amics-Cartagena. / Pascual Cándido / Amics Castelló

El rival

El Zamora, por su parte, no atraviesa por su mejor momento y lleva dos derrotas consecutivas, pero desde la undécima plaza de la tabla cuenta con un pequeño colchón de tres triunfos sobre la zona caliente. Esa situación también les llevará a no confiarse en exceso ante el Amics, ubicado tres posiciones abajo (11º). «Ellos dependen mucho de los dos jugadores a nivel de balón, de crear a partir de ese bote, de ese bloqueo directo y son muy peligrosos en las rachas de tiro de tres. Puede que ahí esté la clave, pero en el partido de la ida, ellos hicieron una muy buena defensa y nosotros no supimos atacar bien», añadía Frederic.

Pese a ser uno de los recién ascendidos, los castellano-leoneses han sabido tomarle el pulso a la competición y, pese a su actual situación, hay quien los considera una de las sorpresas de la categoría. «Ellos juegan muy bien y tienen muy claro a lo que juegan, tienen muy claros los roles, y en casa son un equipo muy difícil de ganar. Se hacen muy fuertes y aprieta mucho la gente y, además, mañana (hoy para el lector) tienen la presentación de su equipo... Creo que no es un equipo fácil de ganar porque es un equipo muy difícil de defender, tiene bases muy eléctricos, poderío en el tiro de tres, tienen hombres grandes dentro que te hacen cambiar tiros... En líneas generales están haciendo una temporada muy buena», apostilló.

El entrenador de la Vall recupera para la ocasión al escolta Charles Mindlend, quien no llegará al cien por ciento al encuentro de esta tarde en Zamora después de haber causado baja en el último partido y haber pasado la Gripe A. Guillem Arcos ha empezado a entrenar pero será baja.