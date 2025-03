Sergio García firma un fin de semana perfecto: triunfo individual... y por equipos en Hong Kong

Nuevo éxito de Sergio García quien, a sus 45 años, suma ya 26 levantando títulos. El borriolense se impuso en el torneo LIV Golf Hong Kong, que concluyó con 192 y un -18, después de una gran exhibición en la esta última jornada, dejando muy atrás al que partía como principal favorito, el británico Paul Casey (198, -12).

El golfista de la Coma, del equipo Fireballs, subió el nivel a partir del octavo hoyo y enlazó cuatro birdies para distanciarse del resto, dejando a tres impactos al surafricano Dean Burnester (195, -15), con una mejor tarjeta que él, pero que venía arrastrando malos resultados de los dos días previos.

Esta es la victoria número 38 de la productiva carrera del castellonense, que tiene como objetivo su participación en la Ryder Cup de septiembre como invitado, un torneo que tendrá lugar en Estados Unidos, concretamente en Bethpage, en Nueva York.

El español Jon Rahm consiguió terminar en sexto puesto con 199 golpes, igualado con otros tres jugadores, tras una jornada final en la que empezó amenazando el liderato con tres birdies en los seis primeros hoyos, pero que después solamente logró bajar en una ocasión del par en todo el recorrido para firmar una tarjeta de -11.

Con perspectiva

El triunfo, por tanto, es un impulso determinante en un año clave para un Sergio que, de momento, tiene asegurada su presencia en los dos primeros grandes del año. Un 2025 en el que el castellonense disputará su major número 100, con la mirada en la Ryder Cup.

«Será una semana muy especial, pocos han llegado a esa cifra, pero allí solo quiero divertirme pase lo que pase, ese es mi objetivo», dijo respecto a ese centenar de presencias (solo lo han conseguido una docena de golfistas), que cumplirá nada más y nada menos que en Augusta, donde en 2017 se enfundó la chaqueta verde.

«El juego me encanta, me encanta competir», comentó. «He tenido la suerte de tener un cuerpo que parece no lesionarse y estoy haciendo un gran trabajo mental», añadió a continuación.

La guinda

Se trata del segundo título conseguido, a nivel individual, en el circuito impulsado con el dinero de Arabia Saudí, ocho meses después del conquistado, en julio, en Valderrama. Además, Sergio firmó un doblete, ya que los Fireballs (el cuarteto lo completan Abraham Ancer, David Puig y Luis Masaveu) vencieron por un impacto (-37 por -36), a Stinger GC (Louis Oosthuizen, Charl Schwartzel, Dean Burmester y Branden Grace). Sin duda alguna, un fin de semana de lo más redondo para el borriolense.

El botín

Este doble éxito le ha supuesto una recompensa nada despreciable: 4.750.000 dólares en total (cuatro millones por el triunfo individual y otros 750.000 por su participación en el equipo campeón, que se llevó los tres millones destinados al vencedor por equipos). O sea, que García ha ganado en torno a los 4,4 millones de euros.