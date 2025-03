El Amics Castelló, en alerta roja, recibe al Estudiantes

Después de 23 jornadas de competición en Primera FEB de baloncesto, el Amics del Bàsquet Castelló ha entrado en los puestos de descenso. El equipo de la capital de la Plana no logra enderezar el rumbo y ha entrado en una dinámica muy negativa, con siete derrotas consecutivas. En muchos momentos, el plantel ha controlado pero ha acabado cediendo, y en otros ha perdido de forma abultada. Y eso ha provocado que se hayan encendido todas las alarmas en el club que preside Luis García cuando restan once partidos para el final.

Con este escenario tan particular, este martes regresa la competición al Ciutat de Castelló y el conjunto que dirige Frederic Castelló recibe, nada más y nada menos, que a otro de los favoritos al ascenso: Movistar Estudiantes (20.45 horas). No será, por lo tanto, un partido fácil para los castellonenses que se medirán a un rival con una trayectoria totalmente opuesta y que acumula cinco victorias consecutivas, que le permiten pisarle los talones al líder San Pablo Burgos.

Frederic Castelló en el Amics-Cartagena. / Pascual Cándido / Amics Castelló

El calendario

Restan aún once jornadas para dar por concluida la fase regular y el Amics tiene tiempo por delante para abandonar una de las tres plazas de descenso a Segunda FEB que ahora mismo ocupa. Entre los partidos que les quedan por disputar, los de la capital de la Plana han de verse las caras con rivales directos como el Oviedo, Valladolid, Morón, Gipuzkoa y HLA Alicante, y es ahí donde no se podrá fallar de ninguna forma. Eso sí, para ir con más calma lo suyo sería lograr algún triunfo contra los de la zona media-alta, ¿por qué no empezar dando la sorpresa esta noche?

