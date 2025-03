Ancelotti: "Los responsables de la victoria son siempre los futbolistas y el único culpable de la derrota es el entrenador"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa en la jornada previa al encuentro que medirá este miércoles (21:00 horas) a Atlético y Real Madrid en el Metropolitano, en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions. El madridista se mostró confiado porque "llegamos bien, motivados. En esta competición siempre son partidos difíciles, pero tenemos la confianza para seguir en la Champions que es muy especial para nosotros".

Un partido que marca el futuro

Preguntado si siente que se juega toda la temporada en este encuentro, Carletto se tomó su tiempo para responder lo siguiente: "Es un partido que nos permite seguir soñando en esta competición como ha ocurrido con otros en los años pasados. Este año es más complicado que los años anteriores, pero seguimos con la misma confianza". El italiano también habló del protagonismo y de la culpa de la clasificación o de una posible eliminación: "Los responsables de la victoria son siempre los futbolistas y los culpables de la derrota... ya sabéis quienes son. No es un problema solo del Real Madrid, es un problema de la figura del entrenador. Todos los entrenadores lo tienen muy claro. El único responsable de la derrota es el entrenador. No es nada nuevo en el fútbol. Somos conscientes. Estoy en un puesto de trabajo muy querido, en el banquillo del Real Madrid, en el que muchos quieren estar. Y para mí está bien, sé la responsabilidad que tengo que tener por estar donde estoy".

El rival, el Atlético, es uno de los equipos que más complicado se lo pone a Ancelotti. Algo que Ancelotti no duda que volverá a pasar: "Todos los partidos contra el Atlético han sido muy igualados, competidos, a veces hemos ganado nosotros y a veces ellos. Se decidirá por pequeños detalles. Es lo que siempre ha pasado y va a volver a pasar mañana". Y seguidamente tuvo palabras de elogio para Simeone: "Le considero un gran entrenador de fútbol y creo que tenemos una idea del fútbol muy parecida. Le tengo mucho respeto".

Sobre la posibilidad de dejar en el banquillo a jugadores que se están ganando la titularidad, como Modric o Brahim, el técnico fue categórico: "Tengo más de 11 jugadores que pueden jugar y los que no juegan aportarán cuando entren al partido. Son partidos donde un cambio bien hecho puede cambiar la diferencia". Y se refirió a la distinción que hizo sobre el tipo de jugador que hay, aplicándolo a este partido: "Si corres mucho, puedes empatar el partido. Si marcas la diferencia, es más posible que lo ganes".

Tanda de penaltis

Ancelotti confirmó que no han preparado la tanda de penaltis específicamente: "El objetivo es claro: queremos jugar los cuartos, juegue quien juegue. En los penaltis es difícil repetir el ambiente y la tensión que se van a encontrar en el partido. Tenemos claro quienes pueden tirarlos. De momento la idea es plantear bien el partido. Prefiero centrarme en lo mío, cómo evitar la presión, cómo salir, cómo evitar sus contras... Lo mismo que puede hacer el Real Madrid en el partido de mañana". Aunque posteriormente amplió su experiencia con la preparación de la tanda de penaltis: "En los entrenamientos de los penaltis lo que puedes ver es que hay jugadores que tiran mejor que otros. Cuando hacemos la lista de los tiradores, tenemos en cuenta esto. Cuando llega la tanda se tiene en cuenta lo mental y ahí es más importante lo mental que lo técnico. Si no estás preparado mentalmente puede fallar lo técnico. He ganado tandas tirando los penaltis los defensas".

Y concluyó revelando que su charla a los futbolistas se va a centrar "en focalizar lo que tenemos que hacer sin balón y con balón. La motivación va a ser muy alta y la tensión, también. Hay que centrarse en lo técnico-táctico porque en este tipo de partidos ya tienen la actitud preparada para jugarlo".