Flick, sobre el duelo con el Atlético: "Es un gran equipo, debemos tener cuidado con el inicio y el final del partido"

El Barça llega descansado. Descansado y victorioso, ubicado en los cuartos de final de la Champions tras abatir con brillantez y comodidad al Benfica. El Atlético llega cansado y echado de Europa en su propio estadio en una semana que ya arrancó mal con su derrota en Getafe.

Cansado tras una estéril prórroga de 120 minutos en la que se resbaló Julián Álvarez en la tanda de penaltis ("es una situación desafortunada, lo sentí por él", ha confesado Hansi Flick, actuó el VAR y se quedó fuera de Europa ante el Madrid. Cansado y abatido, tanto emocional como físicamente.

Pero el Barça del técnico alemán aún no le ha ganado esta temporada. "Cuando haces errores ante el Atlético de Madrid te los hace pagar. Nos pasó al final del primer partido. Y también nos pasó al inicio y al final del segundo. Debemos tener cuidado y defender mejor", ha confesado el entrenador azulgrana.

Pero este domingo, y en el Metropolitano (21.00 h), Atlético y Barça se juega una porción de la Liga. "Tenemos que tener cuidado", ha explicado Hansi Flick, recordando, eso sí, que pase lo que pase nada quedará decidido este domingo a las once de la noche cuando acabe el encuentro.

"Queda mucha Liga, es solo un partido, simplemente un partido. Pero si lo ganamos creeremos en nuestras posibilidades y ganaremos confianza. Es uno de los mejores de la Liga junto al Madrid, Athletic", ha precisado el técnico azulgrana.

"Veo al equipo muy centrado"

Y el Atlético debe jugar sin Correa, sancionado con cinco partidos de sanción por su expulsión e insultos tras ser expulsado en el duelo contra el Getafe. Así se presenta Simeone a ese partido en el que determina sus opciones de pelear por el título.

Balde galopa de área a área en la jugada del 3-1 en la que asistió a Raphinha en Montjuïc. / / Jordi Cotrina

"Veo al equipo muy centrado, estamos esperando que llegue este partido. Será difícil. Este tipo de encuentros siempre lo son y nos han servido para aprender. Pero estamos preparados y veo al equipo muy centrado", ha subrayado Flick recordando la derrota en Montjuïc en la Liga (1-2) y el empate en la Copa del Rey (4-4).

No tiene dudas sobre Lamine Yamal. "Lo veo igual antes del gol al Benfica. Pero también hizo la asistencia del primer gol. Su rendimiento es buenísimo, nos está ayudando mucho. No creo que haya cambiado mucho con respecto a antes", ha precisado el entrenador azulgrana, orgulloso también de las prestaciones que le ofrece Balde.

"Balde ha mejorado mucho. Está demostrando que es uno de los mejores laterales izquierdos. Es un jugador fantástico, tiene un gran potencial, quiere mejorar día a día y eso es muy bueno" Hansi Flick — — Técnico del Barça

"Ha mejorado mucho. Está demostrando que es uno de los mejores laterales izquierdos. Es un jugador fantástico, tiene un gran potencial, quiere mejorar día a día y eso es muy bueno", ha añadido Flick,

Pero Flick solo piensa en derrotar por vez primera en esta temporada al conjunto de Simeone. "El Atlético tiene muy buen equipo, están plenamente en forma y tienen experiencia", ha dicho el técnico alemán en alusión al impacto que puede tener la reciente eliminación rojiblanca en la Champions donde el Barcelona ya conoce que el Dortmund será su rival en cuartos de final.

"¿Qué queréis qué os diga? Fue una situación muy desafortunada para él, pero no tengo nada a comentar. Lo vi, pero no tomé esta decisión. Me sabe mal por Julián Álvarez" Hansi Flick — — Técnico del Barça

"No, no quiero hablar de ese partido con el Dortmund, sabemos que tiene muy buen equipo, Lo vimos esta temporada y en cuartos de final hay muy buenos equipos. Estamos contentos de haber llegado a esta fase, pero nos tenemos que centrar en el Atlético”, ha añadido el entrenador azulgrana.

El penalti de Julián

"¿Qué queréis qué os diga? Fue una situación muy desafortunada para él, pero no tengo nada a comentar. Lo vi, pero no tomé esta decisión. Me sabe mal por él", ha comentado Flick en referencia al penalti anulado por el VAR a "uno de los mejores delanteros" que hay en el fútbol.

"Jugamos dos partidos muy buenos, debemos estar centrados desde el inicio hasta el final. En el primer partido nos pasó al final. En el segundo fue al inicio y al final. Debemos tener cuidado con eso porque el Atlético es un equipo que te hace daño con eso", ha dicho Flick recordando los goles encajados en Montjuïc en los minutos finales de ambos duelos, y ninguno victorioso, contra el equipo de Simeone.

Esos dos "buenos partidos", según Flick, no le permitieron ganar al Barça tras cometer errores de concentración. Luego ha querido detenerse en la figura de Gavi, que ha perdido protagonismo en el equipo al consolidarse el trío De Jong, Pedri y Dani Olmo en el centro del campo.

¿Es Gavi? ¿qué tengo qué decir? Es un gran jugador y lo está haciendo muy bien, creo que jugará muchos años en este club y será una de las súper estrellas" Hansi Flick — — Técnico del Barça

"Hablo siempre con todos los jugadores. ¿Es Gavi? ¿qué tengo qué decir? Ha venido de una lesión muy grave y ha necesitado un tiempo largo para recuperarse", ha comenzado argumentando el entrenador del Barça. "Pero es un gran jugador y lo está haciendo muy bien, creo que jugará muchos años en este club y será una de las súper estrellas. Puede mejorar mucho y lo hará", ha enfatizado Flick. "Conocemos su actitud, es increíble".