El Amics sigue en crisis: derrota ante el Oviedo y -9 en Primera FEB (87-76)

Un total de17 pérdidas lastraron este domingo al Amics Castelló en la recta final del partido contra el Alimerka Oviedo Baloncesto y todas las alarmas están encedidas en el seno de la entidad de la capital de la Plana. El equipo ha entrado en una dinámica muy peligrosa, con nueve derrotas consecutivas que le han hecho entrar en los puestos de descenso de Primera FEB de baloncesto, y el futuro no es para nada optimista. El plantel no juega del todo mal pero no acaba de resolver los encuentros y el calendario aprieta, con solo nueve envites por delante.

Empezó el partido en Pumarín con la necesidad del Amics Castelló de conseguir la victoria y cortar la mala racha de 8 derrotas consecutivas que llevaba. Puso Frederic Castelló a un quinteto poco habitual pero que le dio un gran resultado. Con un gran acierto en el tiro, especialmente de Javi Menéndez con dos triples, se adelantaba 7-18 y Oviedo pedía tiempo. Las rotaciones no le sentaron bien a los castellonenses, que recibían un 13-6 en la segunda parte de cuarto que acababa 20-24.

Oviedo-Amics. / Amics Castelló

Tras un 5-0 de salida de los locales se igualó el partido con los dos equipos más acertados en ataque que en defensa. Un triple de los ovetenses (43-40) a poco más de 2 minutos del descanso hacía que Castelló pidiera tiempo y recortó diferencias el conjunto de la capital de la Plana para dejar al descanso el electrónico en un apretado 46-44.

Falta de recursos en el tramo final

Impuso su altura en el inicio de cuarto Ngom que cargaba de personales a los interiores ovetenses. Pero eso no era suficiente para sacar ventaja en el marcador en un partido muy igualado. Maiza tiraba del carro del Amics Castelló con 22 puntos anotados hasta el momento y entonces los locales cambiaron a defensa zonal que atacó muy bien el equipo castellonense. Acababa el cuarto 67-65 y todo por decidirse.

No supo jugar el Amics Castelló el final del partido, en el que tan sólo anotó 11 puntos, desperdiciando una ocasión de oro para cortar la mala racha y apretar la clasificación. Los 17 balones perdidos fueron una lacra para los castellonenses que fallaron en el momento más importante del partido, que terminaba 87-76.