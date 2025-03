Las 'rajadas' del entrenador del Amics Castelló tras nueve derrotas seguidas

Nueve derrotas consecutivas han vuelto a situar al Amics del Bàsquet Castelló al borde del precipicio del descenso, a nueve jornadas de la conclusión de la fase regular, en Primera FEB. Sin ser una situación tan agónica como la de la pasada temporada, la dinámica y el discurso del propio club vuelven a sembrar de nubarrones el futuro del equipo, en el momento más importante de la entidad en sus 30 años de historia, en proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva, el primer paso hacia la entrada de inversores externos para potenciar el proyecto, que cumple una década en la categoría de plata del baloncesto español.

Dos meses en caída libre

El 12 de enero, el conjunto de Frederic Castelló venció por 83-73 al HLA Alicante. Entonces, el Amics marchaba 10º (7-9) y llamaba a la puerta de los play-off. En estos dos meses, el desplome ha sido sin duda impactante: nueve derrotas en las que salvo el -4 ante el Odilo Cartagena y Movistar Estudiantes en el Ciutat de Castelló, el resto han sido por nueve o más puntos, rondando o superando los 20 de desventaja contra el Real Valladolid, Silbö San Pablo Burgos, Hestia Menorca y Grupo Alega Cantabria (en algunos casos, rivales directos, con lo que, además, ha conllevado la pérdida del basketaveraje).

Una perita en dulce a domicilio

El Amics recibirá este viernes (21 de marzo del 2025), a las 20.45 horas, al Grupo Ureta Tizona Burgos, contra el que consiguió la primera (y única) victoria como visitante del ejercicio, a principios del mes de ¡noviembre! Aquel increíble y espectacular 105-107 en la prórroga ha dejado paso a una terrible sequía. El domingo, en Pumarín (Oviedo), encadenó su 10º desplazamiento a cero, con unos números paupérrimos, con cinco derrotas por más de 10 puntos (con el 107-76 de Palencia como mayor varapalo). Un comportamiento que le llevó, incluso, a sucumbir en la pista del Naturavia Morón, que estrenó su casillero de victorias ante los castellonenses en aquella 15ª jornada; además, destacan los abultados correctivos sufridos en Valladolid, Menorca o Torrelavega, ante equipos que o bien tienen el mismo balance suyo o, como mucho, un triunfo más.

Muy igualado... y un hándicap

Con un Morón (3-22) muy descolgado, luego hay un pelotón de siete equipos en apenas un par de victorias, tratando de evitar dos plazas más de descenso a Segunda FEB, ahora ocupadas por Amics y Valladolid (ambos con 7-18). Alicante y Cantabria están con 8-17; y Gipuzkoa y Oviedo, con 9-16.

Pincha aquí para ver la clasificación.

El problema para los castellonenses, como ha quedado apuntado antes, son los cara a cara particulares: por ahora, apenas tiene decantados a su favor los cruces con Oviedo y Cantabria, lo que dibuja un camino todavía más complicado hacia la salvación.

Las rajadas de Fede

Ya son varias las semanas en las que Castelló envía mensajes muy directos, y duros, a su plantilla.

«El Oviedo ha tenido más ganas de ganar que nosotros, no lo entiendo», dijo tras perder otro encuentro marcado en rojo en el calendario. «Se nos complica muchísimo la situación: no veo, ahora mismo, al equipo con la determinación ni la intención de sacar los partidos», profundizó. «Que un jugador que viene de LEB Plata sea el mejor, dice mucho de nuestro equipo», comentó sobre Gaiza Maiza, que lleva un mes y medio tras llegar del Ciudad de Huelva.

Cuando le preguntaron sobre la igualdad de la zona baja, soltó un: «Nosotros no ganamos a nadie: llevamos dos meses con siete [victorias]». «La frustración que tengo como entrenador es muy grande», subrayó, antes decir: «No sé si seremos capaces de salir de ahí».

Los arbitrajes

Es otra de las constantes de las ruedas de prensa del valldeuxense. Como ejemplo, el duelo de Oviedo, donde Jalen Tate, la principal referencia ofensiva de los castellonenses, fue parado a golpes. No fue el único: «No pueden defender a Tanor [Ngom] si no es a hostias: mide 2,20 metros». «Es verdad que no nos respetan los arbitrajes, siempre se equivocan al lado contrario del nuestro», incidió.

Las lesiones, talón de Aquiles

De nuevo, como la pasada campaña, explican, en parte, los malos resultados del Amics, esta vez afectando sobre todo a la dirección del equipo castellonense. Pese a la derrota en Pumarín, hubo brotes verdes: el regreso de Guillem Arcos, al cabo de tres meses.