Francia naufraga en el regreso de su capitán Mbappé frente a la eterna Croacia de Modric

En su regreso con Francia, a Mbappé le pidieron de todo los otros diez jugadores con los que compartió campo. Una dependencia absoluta de un cuadro galo que naufragó en el regreso de su capitán después de seis meses. La Croacia eterna de Modric, que jugó los 90 minutos, como pasará siempre con Zlatko Dalic hasta que decida retirarse, retrató el pobre desempeño de un conjunto de indivualidades incapaz de reponerse al 2-0, con tantos de Budimir y Perisic. La propuesta de Deschamps, con fecha de caducidad, fracasó y necesitará un cambio de cara en apenas unos días para remontar y citarse contra el ganador del Países Bajos - España. ¿Desde cuándo no perdía Francia? Desde la última titularidad de Mbappé, contra Italia, el pasado mes de septiembre.

Mbappé, solo en Francia ante una 'masterclass' de Modric

"Sé que la gente no estaba contenta con lo que hacía dentro y fuera del campo. No tengo problemas en criticar cosas que hago y afirmar que las hago mal", reconocía Mbappé en la rueda de prensa previa. Su liderazgo de los Bleus está discutido, a pesar de que en el Real Madrid ha encontrado el lugar en la complicada escala del vestuario. A pesar de tener un Mundial a sus espaldas y llevar al límite a la Argentina de Messi en Qatar, la responsabilidad del delantero es total. En la pasada Eurocopa todas las fotos de la derrota frente a España le pusieron en el foco. De ahí que cada encuentro, más si cabe después de su ausencia de medio año, es un examen para el exjugador del PSG y, para algunos en el país vecino, non grato por ese movimiento.

Deschamps, reconciliado con su estrella, le hizo formar en ataque junto con Kolo Muani y un renacido Dembélé. También fue titular Tchouaméni como pivote único y Koundé como lateral derecho. Pero la puesta en escena de Francia frente a la sempiterna Croacia fracasó de partida. Konaté, que lleva un mes horribilis con el Liverpool, sumó otro desgraciado capítulo con un penalti por mano. Modric ya no tira los penaltis, pero sigue siendo el absoluto líder de este equipo. Su sustituto desde los once metros, Kramaric, ejecutó un lanzamiento a lo nadenka, porque de otro modo no se define una ejecución en la que Maignan pudo hasta rectificar en medio del lanzamiento.

Estuvo más acertado Budimir, el otro representante de LaLiga. Fue quien forzó el penalti y después puso por delante al cuadro ajedrezado con un gol de cabeza tras un buen centro de Perisic. Mbappé se sentía perdido, ofreciéndose y armando jugadas sin el acompañamiento del resto, como le sucedía en el Real Madrid al principio de temporada. Otra situación que se repitió fue la escasa colaboración de los de arriba en las tareas defensivas de un cuadro galo que se deshacía en las contras. La falta de contundencia, con Koundé como principal protagonista negativo, provocó el segundo gol de Croacia al filo del descanso. Una gran finalización de Perisic, emblema, como Modric, de una selección eterna.

Alemania vence a Italia y Dinamarca supera a Portugal, con Cristiano titular

En otro de los partidos de la Nations, Italia superaba a Alemania con claridad gracias a un gol de Sandro Tonali, quien expuso a la pareja de centrales formada por Tah y Rüdiger. El del Real Madrid falló en el despeje frente al delantero que camina a base de goles después de los diez meses de sanción por su adicción a las apuestas. Tras la reanudación, el cuadro germano le devolvió el golpe a los italianos con un tanto de Kleindienst tras una gran asistencia de Kimmich. Otro de los que nunca falla.

Camavinga entró poco después de la hora de juego para sustituir a Rabiot. El centro del campo de Deschamps era de autor, pero de uno apócrifo, con uno de sus protegidos, junto a Guendouzi y Tchouaméni. La situación de Mbappé era la de un ídolo sin seguidores. Cada vez que tocaba el balón, desde cualquier parte de la zona de ataque, con mucha movilidad, tenía a dos y hasta tres jugadores croatas encima.

Subió prestaciones Francia por puro orgullo, aunque con la anarquía que domina a un proyecto que vive tiempos complicados, sabiendo que su entrenador tiene fecha de caducidad: el Mundial 2026. Tchouaméni vio una amarilla por una entrada dura sobre Stanisic mientras el cronómetro se le caía encima a los galos. Terminó aplastándoles para disfrute de una Croacia eficaz, que sonrió junto a Alemania, que remontó con un tanto de Goretzka, y Dinamarca, que dio una alegría a Hojlund frente a una Portugal de Robert Martínez que sigue empeñada en depender de Cristiano Ronaldo. Pero no todos son imprescindibles como Modric.