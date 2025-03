El Amics no puede esperar más para ganar: llega Tizona Burgos

La victoria para el Amics Castelló no puede hacerse esperar más. El equipo de la capital de la Plana acumula nueve derrotas consecutivas y, desde hace un par de jornadas, ocupa uno de los dos puestos de descenso a Segunda FEB, por lo que truncar esa espiral negativa empieza a ser ya una obsesión para los castellonenses. El plantel que entrena Frederic Castelló lo intenta, llega a plantar cara a sus oponentes en algunos de esos encuentros, pero en los momentos clave se deshincha y no es capaz de cerrar los partidos a su favor.

Este viernes es el Grupo Ureta Tizona Burgos el que visita el pabellón Ciutat de Castelló (20.45 horas) y el Amics necesita ganar sí o sí. «El equipo está trabajando bien y está motivado, concienciado y con ganas de sacar esto adelante, por eso quiero mandar un mensaje de positivismo. Es verdad que en las ruedas de prensa post-partido no soy capaz de controlar mis emociones, pero intentaré controlarme a partir de ahora», comenzó diciendo el técnico de la Vall, después de que tras perder en Oviedo se mostrara muy enfadado con la actitud de sus jugadores y llegara a decir que no veía al equipo «capaz de salir adelante». «Quiero trasladar que estamos muy motivados y que no nos salen las cosas, porque no nos salen, pero el equipo juega bien aunque haya momentos en los que la presión nos atenaza y vamos a intentarlo hasta el final con mucha fuerza», puntualizó el técnico.

Además, sobre el Burgos, Frederic Castelló dijo que «es un rival fuerte, que viene de ganar a Fuenlabrada de forma muy solvente y parece que está otra vez en un pico alto de juego, así que nosotros tendremos que ir a tope».

Suscríbete para seguir leyendo