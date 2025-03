Noticias sobre Fernando Alonso en el circuito de Shanghai

Fernando Alonso no es uno de los favoritos para llevarse la victoria en el Gran Premio de China. Su Aston Martin, que promete un futuro brillante en los próximos años, no goza de un rendimiento inmediato que permita al piloto asturiano medirse con los mejores de la parrilla. Sin embargo, a pesar de luchar en la zona media de la tabla, el bicampeón del mundo sigue dando mucho de que hablar y es uno de los actores principales del Gran Circo.

En sus más de 400 carreras disputadas en la Fórmula 1, Alonso ha contado en muy pocas ocasiones con el mejor monoplaza para luchar por ‘poles’ y triunfos. Pese a ello, el ovetense es considerado dentro del paddock como uno de los nombres más grandes de la categoría reina y sus hazañas sobre el asfalto pasarán a la posteridad.

Este fin de semana, Alonso tendrá en el GP de China la posibilidad de escribir una nueva página en la historia de este deporte. El asturiano llega al circuito de Shanghai con ganas de enmendar su mal resultado en Australia, donde trompeó y se estrelló contra el muro tras pisar el piano a la salida de la séptima curva.

El español Fernando Alonso (Aston Martin), clasificó tercero en Shanghai en 2024. / EFE

"Tampoco he entendido todavía el incidente. Creo que no he pasado por la gravilla; pasé por el mismo sitio de siempre, que es por el medio del circuito, utilizando un poco del bordillo. Pero me encontré una montaña de gravilla justo por donde puse la rueda y se me fue el coche", explicó nada más concluir su carrera en Albert Park.

Tras empezar la temporada con el pie izquierdo, el piloto más veterano de la parrilla puso la mirada a la siguiente cita en el calendario: "Me encanta China. Es un circuito en el que siempre hemos ido bien".

El asturiano se ha llevado la victoria en dos ocasiones en Shanghai. La primera de ella se remonta al año 2005, cuando logró la victoria a los mandos de su Renault saliendo desde la ‘pole position’. Esa misma temporada, Fernando sería campeón mundial. Tuvo que esperar hasta 2013 para repetir triunfo en el trazado chino. Esta segunda vez lo haría con Ferrari y partiendo desde la tercera plaza. Además de estas 2 victorias, Alonso suma también otros tres podios más.

La pasada edición, el piloto español volvió a exhibir su talento en la pista con una gran clasificación en la que puso el Aston Martin en la tercera posición de parrilla, solo por detrás de los Red Bull de Max Verstappen y Sergio Pérez.

Un día más tarde, cuando los semáforos se apagaron, Alonso sacó un nuevo truco de la chistera para superar en la primera curva al mexicano y estar cerca de hacerle lo mismo al neerlandés justo después. Tras el fulgurante inicio, Fernando fue perdiendo posiciones durante la carrera hasta verse en duodécima posición. Fue entonces cuando protagonizó una gran remontada para acabar en séptimo lugar y sumar además un punto extra por anotarse la vuelta rápida. Todo esto sin contar una imagen que se quedó para el recuerdo, cuando Alonso, tratando de adelantar a Lewis Hamilton, que se encontraba en la octava posición, perdió el control de su monoplaza, pisó la grava y tuvo que tirar de habilidad para evitar un accidente y firmar una espectacular ‘salvada’.

Abandono de Hamilton en la 'guerra' de 2007

Llevando la memoria un poco más lejos en el tiempo, cada vez que la F1 regresa a China a muchos aficionados españoles les viene el recuerdo de la salida de pista y posterior abandono de Lewis Hamilton en 2007. En aquella temporada, el piloto británico y el español protagonizaban en McLaren-Mercedes uno de los duelos de equipo más encarnizados que se recuerdan. Hamilton llegaba a la penúltima carrera como líder con 12 puntos de ventaja sobre Alonso y 17 sobre Kimi Raikkonen. Parecía que el británico tenía el título en la mano, pero todo se torció en Shanghai.

El piloto debutante lideraba la carrera con neumáticos intermedios, pero su equipo McLaren tardó demasiado en llamarlo a boxes para cambiar a neumáticos de seco. Sus gomas estaban destrozadas, especialmente la trasera derecha.

Cuando finalmente entró a boxes ocurrió el desastre: se salió de pista y quedó atrapado en la grava de la entrada del pit lane. Intentó salir, pero el coche quedó atascado. Raikkonen ganó la carrera, seguido de Alonso, lo que dejó un campeonato al rojo vivo que terminaría ganando el finlandés por un punto sobre Hamilton y Alonso, que terminaron empatados.

Lewis Hamilton abandonó en 2007 en el GP de China, lo que a la postre le acabó costando el Mundial una carrera más tarde. / EFE

El percance de Lewis en la entrada al pit-lane derivó en una narración televisiva que pasó a la historia. El comentarista Gonzalo Serrano no contuvo su eufórica reacción y anunció el abandono de Hamilton con gritos de “¡Sanganchao!”, “¡Sanganchao, en la puzolana!” "¡Ese coche está 'clavao'!". Esas frases pasaron a la historia y se hicieron virales en foros y redes sociales en comunidades en español.

En la actualidad, la relación de ambos campeones mundial no es ni mucho menos como lo era en aquel entonces, donde se vivieron varios episodios de mucha tensión y que acabaron con la salida de Fernando de McLaren.

Cómo ha quedado Fernando Alonso en el GP de China

2004 (Renault) - 4º

2005 (Renault) - 1º

2006 (Renault) - 2º

2007 (Mclaren-Mercedes) - 2º

2008 (Renault) - 4º

2009 (Renault) - 9º

20010 (Ferrari) - 4º

20011 (Ferrari) - 7º

20012 (Ferrari) - 9º

20013 (Ferrari) - 1º

20014 (Ferrari) - 3º

20015 (McLaren-Honda) - 12º

20016 (McLaren-Honda) - 12º

20017 (McLaren-Honda) - abandono

20018 (McLaren-Honda) - 7º

20024 (Aston Martin) - 7º