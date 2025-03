Koeman: "Hemos ensayado los penaltis. Tenemos jugadores con experiencia para ese momento"

El seleccionador holandés Ronald Koeman compareció en la sala de prensa de Mestalla, donde había sido protagonista de muchas ruedas de prensa en la temporada 2007-08 como técnico del Valencia, para analizar la actualidad del partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League que medirá a españoles y holandeses tras el empate a dos en el encuentro de ida disputado en Róterdam.

Koeman regresaba así a un estadio del que salió señalado. El holandés, que dirigió al Valencia en la temporada 2007-2008, fue el elegido por Juan Soler para sustituir a Quique Flores. Su estancia estuvo marcada por la decisión de apartar a Albelda, Cañizares y Angulo, lo que generó un clima 'guerracivilista' en el valencianismo entre quienes apoyaban al entrenador y quienes respaldaban a los jugadores, tres pesos pesados del vestuario. También regresa a Mestalla Justin Kluivert, hijo de Patrick, que se reivindicó en Valencia en la temporada 2022-23 anotando ocho goles y repartiendo dos asistencias en 29 partidos.

El neerlandés comenzó hablando de las declaraciones de Nico Williams al finalizar el partido de ida, apuntando que "España pintará la cara" a Holanda en Mestalla. "Creo que lo que dijo Nico no fue a malas. Es un chico que siempre es respetuoso. No sabría cómo traducir esa expresión al holandés". Koeman espera "un partido con mucha intensidad en el que ambos equipos mejoraremos algo del pasado jueves. Ellos consiguieron empatar, pero tuvieron muchos momentos en los que iban por detrás. Creo que el partido del jueves fue el mejor de mi segunda etapa, viendo la calidad del rival que había enfrente. Cuando uno lo hace bien es porque otro no lo hace tan bien. España inició el partido con ganas de jugar. España querrá un partido diferente. Creo que los dos equipos hemos aprendido del partido del jueves y trataremos de mejorar con o sin balón. Será un encuentro muy interesante porque ellos tienen jugadores buenos, pero nosotros también tenemos futbolistas de calidad arriba". No dudo en calificar de "algo más favorita a España como vigente campeona de Europa que es. La respetamos mucho y ellos nos respetan a nosotros".

Sobre la posibilidad de que quien pierde este cuarto de final tenga un camino más sencillo hacia el Mundial, el entrenador de la 'Oranje' fue categórico: "No hablo con los jugadores sobre la clasificación del Mundial. Estamos enfocados en llegar a semifinales de la Nations League. Ganarla es muy importante. No hemos hablado de perder para tener un grupo más favorable en el Mundial”. Y apuntó que "hemos ensayado los penaltis por si se da el caso de que mañana lleguemos. Hay que esperar a ver cómo va el partido y quién sigue en el campo cuando llegue el momento de la tanda. Creo que tenemos suficientes jugadores con experiencia que ya han lanzado penaltis en momentos como este".

El holandés habló de su experiencia en los banquillos, entre ellas la que vivió en Mestalla con el Valencia: "Ser entrenador es una profesión de experiencias. Se trata de sacar lo mejor de cada jugador e intentar que haya un ambiente donde todos se puedan sentir bien y de ahí sacar el máximo rendimiento. Hemos tenido buenos momentos y menos agradables, esto es parte de la carrera de un entrenador. Ganamos la Copa, no todo fue malo. Valencia es un club grande y Mestalla es un campo muy bueno, sobre todo para el equipo local. Ganamos la Copa del Rey y no me pone contento que el Valencia esté sufriendo en el campeonato. El club necesita tranquilidad, y tantos cambios de presidentes, dueños y entrenadores no es la mejor forma para mejorar las cosas. Valencia es un equipo grande en España y no debe sufrir por bajar. Es una lástima para mí", apuntó sobre su estancia en Mestalla. También se refirió a Frenkie de Jong, del que dijo "estamos muy contentos de que vuelva a estar a su nivel. Sé que está contentísimo en Barcelona y para mí no hay razón para que no siga en el Barça". Y acabó hablando de Dean Huijsen, el central de origen holandés, del que dijo que se parecía a él "solo en el color del pelo. Es un chico con calidad y espero que le vaya bien con España".

Kluivert: "Mestalla es un campo genial"

El técnico estuvo acompañado de Justin Kluivert, exjugador también del Valencia en la temporada 2022-23. El hijo de Patrick, que también visitó la camiseta che después de salir del Barcelona, habló de la responsabilidad a la hora de tirar los penaltis: "Antes no me gustaba nada tirar los penaltis. El año pasado los tiraba Solenke y este año pedí tirarlos yo. Al principio los entrenaba mucho, pero ahora no tanto". El futbolista neerlandés apuntó que "cuando llegué a la liga española noté que había muchos jugadores buenos. Este campo es genial, el tiempo y cuando juegas bajo la luz por la noche es increíble. Estoy feliz de estar aquí de vuelta y mañana espero jugar un buen partido. Será diferente porque vengo en el equipo rival, pero venir a Mestalla es un placer para mí". El jugador holandés acabó elogiando a Lamine: "Es increíble que juegue a ese nivel con 17 años. Para nosotros es complicado frenarle por su calidad y su desequilibrio".