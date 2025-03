La fiscal reclama el archivo de los insultos a Vinicius en un partido contra el Barça

La Fiscalía de Barcelona ha solicitado a la jueza que archive el proceso judicial abierto contra dos seguidores del FC Barcelona, de 19 y 29 años, que supuestamente gritaron "puto mono, puto mono" y otros insultos racistas a Vinicius Jr. cuando fue sustituido en los últimos instantes del partido contra el club azulgrana jugado el 28 de octubre de 2023. El ministerio público que los hechos no son susceptibles de la comisión de un delito de lesión de la dignidad y tampoco de trato degradante, ya que no se cumple el requisito legal de "gravedad" en la conducta de los imputados, a la vez que destaca el futbolista admitió que no escuchó ninguna expresión durante el encuentro y que uno de los investigados aseguró que él no dijo "puto mono" (según Vinicius "mono tonto"), sino "mucho morro", pero que sus palabras iban dirigidas al cuarto árbitro, al que reclamó una tarjeta amarilla para el jugador blanco.

El escrito de la fiscal, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, argumenta, además, que "las acciones denunciadas no dieron lugar a la interrupción o suspensión del partido, no fueron ejecutadas de forma coral, no se produjo el efecto llamada en el público, no consta que ninguno de los investigados pertenezca a un grupo radical o extremistas, y no fueron unidas a otros delitos". Tras el partido, La Liga emitió un comunicado en el que indicaba que "hemos detectado insultos racistas en el Barça-Madrid" y por eso presentaron una denuncia. A partir de la denuncia, los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación y revisaron todas las imágenes del partido. También hablaron con varios testigos. De esta forma, la policía catalana identificó a los dos adultos y a un menor como a los presuntos autores de cánticos e insultos racistas.

La dignidad humana

La fiscal excluye como delito las supuestas expresiones del imputado A. D. P. X. P, puesto que "son desconocidas" por Vinicus ni las detectó durante el encuentro, "lo que infiere sin dificultad por la distancia entre el punto que fueron proferidas y el campo". "Esta parte", añade su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, considera que "no puede aseverarse que se trate de una acción que pueda vehiculizar un discurso capaz de comprometer los valores constitucionales de proscripción de la discriminación y salvaguarda de la dignidad humana".

El escrito agrega, respecto al otro investigado, X. J. P., que no hay la certeza las palabras que realmente pronunció y que, según él, no eran las de "puto mono". A su entender, tampoco "ha sido posible esclarecer a quien atribuye el perjudicado (Vinicis) los hechos", apuntado la posibilidad de que pudiera ser el afectado Xavi Herández, por entonces entrenador del Barça. "La indeterminación de los hechos denunciados en menoscabo de la dignidad abocará sin más a un sobreseimiento".