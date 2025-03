El Trinquet Municipal de Castelló viu una vesprada inoblidable de pilota valenciana

El Trinquet Municipal de Castelló, situat en el Parc Esportiu del Sindical, va vibrar, dilluns passat, amb la 15a edició del Trofeu Magdalena de Pilota Valenciana. Van ser més de dos hores d’un bonic espectacle, precedit per l’homenatge tan especial a Carmen Jiménez García, l’única pilotari (dona) d’elit a la província de Castelló en estos moments.

Precisament, la vesprada de pilota va arrancar amb el lliurament del premi Socarrat 2025 a la castellonenca. Es tracta d’un reconeixement, del Club Pilotari Castelló (ara, presidit per Noemí Torrijos) duu a terme a tot aquell esportista, associació o entitat, relacionada amb el deport autòcton, que precisament promou i promociona la seua pràctica. Carmen és, en estos moments, l’única pilotari de Castelló d'elit, ja siga home o dona, que té el club no sols en estos moments, sinó en els últims tres lustres.

Homenatge a Carmen Jiménez al XV Trofeu Magdalena de Pilota Valenciana / Toni Losas

Palmarés

Als seus 19 anys, ja ha sigut capaç d’anotar-se més de 20 campionats autonòmics, així com dos europeus, sent premiada a la seua casa per la seua ajuda i col·laboració a l’hora de difondre la pilota valenciana entre altres xiques en esta entitat. Sens dubte, un més que merescut reconeixement.

I quasi va haver-hi una trinquetà, un gran ple, en les instal·lacions del Sindical, no solament per al lliurament del premi Socarrat 2025 a Carmen García, sinó per a la corresponent de la 15a edició del Trofeu Magdalena d’escala i corda, amb el suport de la Federació de Pilota Valenciana, la Diputació de Castelló, l’Ajuntament de Castelló (a través del Patronat d’Esports) i el Club Pilotari Castelló, a part d’altres firmes comercials.

Espectacle emocionant

Molt de públic per a veure el duel entre l’equip roig (format per Marc, Hilari i el vila-realenc Álvaro Mañas, amb Castell de feridor), contra el de blau (compost per José Salvador (Quart de les Valls), Conillet i Carlos). Va ser una renyida partida, molt emocionant i amb un joc d’alt nivell, que va decantar el conjunt de roig per 60-35.

Sens dubte, una vesprada inoblidable, festiva i esportiva, al Trinquet Municipal de Castelló.