Flick, antes del duelo con el Girona: "Soy muy feliz en el Barça, disfruto aquí con estos jugadorazos"

No hay tregua. Aún digiriendo el 3-0 a Osasuna y la posterior impugnación por “alineación indebida” de Iñigo Martínez regresa el Barça a la Liga. Le espera el Girona de Míchel, sumergido en un complejo reconstrucción tras su acelerada ascensión a la cima. Y le toca a Hansi Flick organizar, de nuevo, a su equipo sin Dani Olmo, cuya lesión muscular le tendrá de baja durante las tres próximas semanas. Con el ‘invisible’ Christensen, solo jugó 26 minutos esta temporada y fue en agosto, de vuelta a los entrenamientos trabajando con el grupo.

“Desde el inicio estoy muy contento de estar aquí y de trabajar con estos jugadorazos, lo que vemos es que todos disfrutan de jugar a fútbol. Es algo que me encanta. Trabajamos de forma muy profesional, los jugadores siguen nuestra dinámica", ha dicho Flick, quien ha recordado que el equipo “ha mejorado mucho en posesión y control, haciendo menos errores que los meses anteriores, por lo que estoy contento. Y aún podemos hacer mejor las cosas. Cada día, un paso más. Cada día, trabajar un poco más".

"Yo respeto muchísimo al Madrid, evidentemente, y a Carlo Ancelotti. Es uno de los mejores entrenadores del mundo, es una gran persona. Nunca pensé algo negativo sobre el Madrid y él. Nosotros somos el Barça y estamos orgullosos" Hansi Flick — Técnico del Barça

Y en un largo discurso ha proclamado su felicidad desde que llegó en julio pasado para tomar el asiento que dejó Xavi. "Disfruto mucho de trabajar para el Barça y de ser entrenador. Yo respeto muchísimo al Madrid, evidentemente, y a Carlo Ancelotti, es uno de los mejores entrenadores del mundo, es una gran persona. Nunca pensé algo negativo sobre el Madrid y él", ha precisado con sumo cuidado evitando, en todo momento, la polémica.

"Nosotros somos el Barça, lo que veo aquí, con los jugadores de La Masia, eso es fantástico, tienes la sensación de estar en familia, no solo entre jugadores y entrenadores, sino todo el personal”, ha recordado el técnico alemán cuando le preguntaron que Xavi anunció que su sucesor sufriría en el cargo “Soy feliz aquí, me gusta estar aquí”, ha reiterado.

"¿Osasuna? No puedo decir nada"

Suma el Barça ya ocho victorias consecutivas en la Liga y va embalado, líder en solitario con un pequeño hueco con el Madrid -son tres puntos de diferencias- y más amplio con el Atlético (siete). “El equipo llega muy bien, estamos luchando por el título. Tenemos muchas ganas de jugar este partido”, ha comentado el entrenador alemán, quien ha abordado la decisión de Osasuna de impugnar el partido del pasado jueves.

"Todos los clubs funcionan de la misma manera, deben responder antes sus aficionados. No puedo decir nada al respecto, ganamos los tres puntos y ahora pienso en el Girona, lo demás no depende de mí. No depende de mí, no está en nuestras manos, tendremos que esperar y si cambia alguna cosa ya me lo dirá alguien del club. No sé nada más”, ha añadido Flick alejándose de la polémica que se ha suscitado en torno a la medida adoptada por el club navarro.

Rotaciones mínimas

Al ser cuestionado si realizará rotaciones este domingo en Montjuïc no quiso ser muy concreto. "Todos los jugadores están en disposición de poder jugar, quizá daremos descanso a uno o dos pensando en el próximo partido", ha dicho en alusión al duelo contra el Atlético el próximo miércoles en el Metropolitano. Es la vuelta de la semifinal de la Copa con el 4-4 de la ida.

"Es un gran reto lo que nos espera desde ahora hasta final de temporada. Pero estamos preparados. Tengo la sensación de que es asi y el equipo así me lo ha transmitido" Hansi Flick — Técnico del Barça

"Es un gran reto lo que nos espera desde ahora hasta final de temporada. Pero estamos preparados. Tengo la sensación y el equipo así me lo ha transmitido de que todos están orgullosos del partido contra Osasuna. Pensamos en el doctor, era su aniversario, era muy importante ganar ese partido. Todavía queda mucho en la Liga, quedan 10 encuentros, todos son importantes y lo clave es ganar el siguiente, el siguiente, el siguiente, así la temporada se va acortando. Si tienes distancia pues los equipos no te atrapan fácilmente”, ha añadido.

Gavi, mejor de "seis"

Luego, Flick ha precisado que “la posición de seis y ocho es la mejor para Gavi”, ensalzando la capacidad que tiene para “presionar” y feliz del “rendimiento que ha dado como seis, lo hace fantástico”. O sea, el técnico ve al andaluz como una opción para ejercer de medio centro.

“Lamine Yamal sabe perfectamente cómo gestionar el partido. He hablado esta mañana con él y le he preguntado: ‘¿Cómo estás?’ Y me ha dicho que está perfectamente. Mi experiencia como jugador es que cuando sientes una molestia y no prestas atención entonces tienes un problema. Y siempre le digo: ‘Si tienes una molestia, me lo debes decir’”, ha añadido el entrenador azulgrana.

"Debemos ver si lo necesitamos o no. Sé que no es fácil para Ansu Fati, pero Pau Víctor y Pablo Torre hacen entrenamientos fantásticos cada día, cada semana y dan el cien por cien. Eso es lo que busco y es lo único que tengo para decir al respecto" Hansi Flick — Técnico del Barça

Al ser cuestionado sobre la desaparición de Ansu Fati tampoco ha dado muchas pistas. Ha estado enérgico y duro. “Debemos ver si lo necesitamos o no. Si lo necesitamos entrará. Sé que no es fácil para Ansu Fati, pero Pau Víctor y Pablo Torre hacen entrenamientos fantásticos cada día, cada semana y dan el cien por cien. Eso es lo que busco y es lo único que tengo para decir al respecto”, ha dicho regalando elogios a los dos jóvenes que usó en el tramo final ante Osasuna. ¿Y Ansu? No juega desde inicios de enero cuando apareció media hora en Barbastro.