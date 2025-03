El Real Madrid inicia ante el Leganés una persecución al Barça de 10 capítulos

La última vez que el Santiago Bernabéu acogió un partido de fútbol fue un derbi madrileño, el del 9 de marzo contra el Rayo en Liga. La penúltima también fue contra un rival de la Comunidad de Madrid, en un choque de mucho mayor caché, la ida de octavos de la Champions contra el Atlético, el 4 de marzo. Y este sábado, tras este anticlimático parón de selecciones, que el calendario fija en el mes de marzo, el campo del Real Madrid se abre para recibir a un nuevo equipo madrileño, en este caso el Leganés.

Será la primera de las diez oportunidades que tiene el equipo de Carlo Ancelotti para recortarle al Barça los tres puntos que le saca de ventaja en LaLiga. Aunque en la práctica son casi cuatro, dado que los azulgrana ganaron por 0-4 en el Bernabéu, con lo que el 'goal average' parece difícilmente recuperable en el clásico de Montjuic del 11 de mayo.

"No, LaLiga no está sentenciada. El Barcelona tiene ventaja, pero tenemos el clásico y quedan muchos partidos", recordaba este viernes 'Carletto', sobre un rival que el jueves ganó a Osasuna y este domingo recibe al Girona. El Real Madrid, en todo caso, no puede permitirse un descuido en el encuentro de esta noche, pues debería a ser a priori uno de los más sencillos de los que le quedan en el calendario, en casa y frente a un Leganés que arranca la jornada en puestos de descenso.

El calendario del Real Madrid

Y en estas está Ancelotti, en la disyuntiva entre la obligación de no fallar y la necesidad de regular esfuerzos para compromisos venideros: el martes recibe a la Real Sociedad en la vuelta de semifinales de Copa y el desplazamiento a Londres para jugar contra el Arsenal en Champions se vislumbra a apenas 10 días vista.

Por ello, Courtois no jugará ante los de Borja Jiménez. Tiene algunas molestias que ya le impidieron jugar con su selección y Ancelotti prefiere no forzarle, confiando en un Lunin que también jugará el martes, pues la Copa del Rey es suya. Siguen siendo baja Ceballos y Mendy, a quienes su técnico espera tener para el duelo de ida de cuartos de la Champions.

"El equipo está bastante bien. Los jugadores que han vuelto de sus selecciones han tenido bastante tiempo para recuperar. Les he dado algunos días de descanso y han vuelto bien", analizaba Ancelotti sobre la gestión de esfuerzos, abriendo la puerta a que alguno de los internacionales brasileños, bien Rodrygo o bien Vinicius, se tomen un respiro en favor de Brahim.

Ancelotti, ante el juez

Modric descansará seguro de inicio, tras jugar cerca de 180 minutos en cuatro días frente a la dosificación con la que gestiona 'Carletto' sus apariciones en el Real Madrid. Alaba tiene también boletos de banquillo, lo que colocaría de titular a un Asencio que no se llegó a vestir de corto con España, ni en Róterdam ni en Valencia.

Y mientras calcula la conveniencia de alinear a unos jugadores u otros, Ancelotti se prepara para declarar el miércoles ante el juez como acusado de fraude fiscal. "Confío en la Ley y en la Justicia. No estoy preocupado", dijo este viernes, reconociendo su disgusto por verse señalado como un "defraudador".

Y, mientras tanto, Ancelotti escucha cantos de sirena de Brasil, pues a todo el mundo le gusta saberse deseado. Y sabe, en cambio, que en el club hay quien está esperando para sustituirle por Xabi Alonso. Muchos estímulos diferentes. Muchos frentes abiertos. Puro Real Madrid que, como tal, solo se pacifica con una victoria que el Leganés tratará de evitar: le va la vida (la permanencia en Primera) en ello.