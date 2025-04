El mayor reto del crossfit llega a Castelló: te explicamos qué son 'The Battle Games'

Los amantes del crossfit están de enhorabuena porque este fin de semana, más concretamente del 4 al 6 de abril, Castelló acogerá la fase presencial del mayor evento de esta disciplina en España. Se trata de The Battle Games, anteriormente conocidos como The Battle of the Mediterranean, una competición individual, por parejas y por tríos que es reconocida como una de las que mayor trayectoria y éxito de participación tienen en el panorama nacional.

La competición se divide en dos fases. La primera de ellas era online y en ella los participantes debían subir sus vídeos realizando dos wods (entrenamientos básicos) en los plazos establecidos. Burpees (ejercicio que mide la resistencia anaeróbica), thrusters (ejercicio global multiarticular) y otro tipo de acciones con cargas de peso fueron algunos de los que tuvieron que ejecutar para pasar a la fase final. Solo los mejores lo lograron y son los que estarán de forma presencial en Castelló a partir del viernes.

Una deportista en acción. / Mediterráneo

Será en las instalaciones del Recinto de Ferias y Mercados donde todos los afortunados se darán cita en una competición que se ha establecido en la provincia de Castellón, donde ha pasado por Almassora, Orpesa y la capital de la Plana con anterioridad.

El cross training, o entrenamiento cruzado (crosfit es la marca registrada), tiene sus orígenes en Estados Unidos en la década de los 70. Es un método de entrenamiento físico que combina diferentes disciplinas y ejercicios para trabajar todo el cuerpo de manera equilibrada. Su objetivo principal es mejorar la fuerza, resistencia, flexibilidad y capacidad cardiovascular, a través de una variedad de actividades.

Muchos aficionados

En España ha ido ganando adeptos y así lo evidencian las cifras que registran, año tras año, The Battle Games. Este 2025, la competición llega a la capital de la Plana con más de 900 atletas, una estimación de público de unas dos mil personas y con once categorías distribuidas en función de su dificultad: Rx individual masculino, Master +35 masculino, intermedio individual y scaled individual (masculino y femenino), parejas Rx, parejas intermedio, parejas scaled, parejas rookies, tríos Rx, tríos intermedio y tríos scaled.

La categoría rookies es para atletas sin experiencia; la scaled para participantes con poca; la intermedia para aquellos que ya han participado en competiciones de entrenamiento funcional y nivel de fitness intermedio; y la Rx está reservada para los deportistas más experimentados.

Horarios y entradas

La cita de Castelló se celebrará entre el viernes por la tarde y el domingo. La primera sesión será de 19.00 a 22.30 horas, el sábado habrá competición durante todo el día (de 09.00 a 21.00 horas), mientras que el domingo arrancará a las 09.00 y se prolongará hasta las 15.30 horas. Para acceder al recinto habrá que comprar entrada y estas van de los 10 euros para la sesión del viernes, 15 para sábado y domingo, a los 20 euros para los tres días (los menores de 12 años entran gratis, pero acompañados de un adulto con entrada). n