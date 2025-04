La Real Sociedad señala al árbitro: "Nos eliminan de Copa como de la Europa League... El Real Madrid no necesita estas ayudas"

Imanol Alguacil denunció en la sala de prensa del Santiago Bernabéu la ayuda de Arberola Rojas al Real Madrid en la jugada que desembocó el gol de Tchouameni. “Nos han eliminado de Copa como nos eliminaron en la Europa League... El Madrid no necesita este tipo de ayudas”, lamentaba el técnico realista. El 3-3 viene precedido por un fuera de juego de Kylian Mbappe que las imágenes dejan muy claro y que el colegiado no indica. “Era fuera de juego y se puede pitar. Es mejor no hablar, no lo han pitado y punto. Tengo muy claro que no hubieran dado el gol si hubiera pasado en el otro área. Nos han eliminado teniendo ayudas en un apartado que tiene que ser neutro. El Madrid es un grande y no necesita ayudas”, lamentó Imanol con una mezcla de rabia e indignación por la decisión del colegiado.

Imagen en la que se ve cómo Mbappé está en fuera de juego en el inicio de la jugada / Movistar +

De Borja a Imanol

Unas quejas que se vuelven a repetir en el Bernabéu por parte del entrenador del equipo visitante, porque tan solo tres días antes era el técnico del Leganés, Borja Jiménez, quien denunciaba el trato discriminatorio y la ayuda arbitral a los blancos: “Ojalá el club haga algo al respecto. Me refiero a seguir la dinámica de todos los clubes, que alzan la voz e ir en la misma línea. Eso es positivo para nosotros. Hemos tenido mala suerte, otra vez”.

Por su parte, Carlo Ancelotti, que compareció con un semblante muy serio se limitó a advertir que “ha sido un partido muy entretenido con muchos goles y muchos errores. Pero el objetivo está cumplido porque estamos en la final y ahora a seguir. No hay tiempo para pensar. Hemos cumplido”. El italiano también se quejó de que Arberola no expulsase a Olasagasti por su entrada a Vinicius: “Para mí era roja, el árbitro tenía que elegir. No tengo más que aprender”.

Carletto también puso en valor el empuje del público para remontar el (1-3) que les dejaba fuera de la final: “No me he visto fuera nunca porque en el Bernabéu todo puede pasar. Nunca bajamos los brazos, la afición apoya y el ambiente es muy caliente. Nunca nos rendimos”. Y terminó elogiando la actuación de Endrick, que marcó el primer gol local y fue, de nuevo, el primer sustituido: “Ha jugado muy bien. Ha estado listo en el desmarque y ha hecho un remate fantástico. No toca mucho el balón, pero es muy efectivo. No ha jugado mucho, pero aprovecha muy bien los minutos que le doy”.

Endrick, exultante

El propio Endrick se mostraba exultante en la zona mixta tras marcar su quinto gol en cinco partidos en la Copa: “Me encanta esta locura. Quiero ganar más fácil, claro, pero cuando vivimos esto con toda la afición y celebrando así... me encanta. Estoy muy contento por el pase. Ahora, a trabajar para ganar la final. Estoy en el Madrid para ayudar, bien sea marcado o defendiendo. Y ganar títulos. Lo estamos haciendo bien y estamos en la final. También en la de la Champions”. Sobre la jugada del gol, el brasileño agradeció a Vinicius la asistencia: “¡Vaya pase! En la ida fue igual, o con la zurda. Y dio en el palo. Ahora ha salido bien. Estoy encantado, muy contento. Cuando Vini mete el balón, pensaba que el portero saldría, pero se quedó en la portería. Pensé en chutar fuerte, pero al levantar la cabeza, vi que iba al suelo y mi única opción era picarla. Salió bien”.

Otro jugador que estaba desatado era el héroe final del partido, el ‘Loco' Rudiger, autor del cuarto gol blanco, el que le metía en la final: “Estoy muy feliz porque era un partido muy difícil. Han sido muchas remontadas y luego, mi gol. La Real Sociedad ha jugado un buen partido, por eso digo que siempre es difícil. Pero esto es el Real Madrid y eso es lo importante. Siempre hasta el final. En el gol Güler me ha puesto un balón buenísimo y para mí ha sido muy fácil. Rematé bien. Gracias a eso, estamos en la final. Esta temporada está siendo muy difícil, pero estamos en otra final... ¡A ganar!”.