El Amics Castelló se hunde ante el Valladolid y se asoma al abismo (83-102)

Cuando se quiere, pero no se puede, la situación empieza a ser estresante y los nervios florecen a la mínima. Quizás sea una cuestión más mental que deportiva, pero lo cierto es que el Amics Castelló está con todas las alarmas encendidas. Este viernes en el Ciutat de Castelló tenía una inmejorable ocasión para romper de una vez por todas la racha negativa que le persigue desde hace jornadas y haber dado un pasito hacia la permanencia. Sin embargo, nada le salió al equipo de Frederic Castelló ante un Real Valladolid, rival directo en la pelea por la salvación, que sí supo jugar como si de una final se tratara.

No arrancaron del todo bien los castellonenses, pero no dejaron que el conjunto pucelano se alejara en exceso en el primer cuarto, que se cerró con un ajustado 21-24. Pero una desconexión fatal en el arranque del segundo dejó muy tocado al plantel. Los vallisoletanos arrancaron con un brutal 0-12 y, aunque el Amics lo intentaba como buenamente podía, no había forma de frenarles. Así, se llegó al descanso con un marcador que para nada invitaba al optimismo de cara al segundo tiempo ya que el 40-54 que se mostraba en el luminoso del Ciutat (parcial de 19-30) y lo visto sobre la cancha no hacía presagiar la reacción local.

La afición, con el equipo. / Pascual Cándido / Amics Castelló

La arenga de Frederic Castelló en el vestuario pareció surtir efecto al inicio del tercer cuarto, en el que el Amics salió como un vendaval y se puso 53-57 con un parcial de 13-3, pero el Valladolid no se estremeció en exceso y cogió de nuevo el timón del partido para imprimir su ritmo y volver a poner tierra de por medio con los locales hasta el 66-74 a la conclusión del tercer cuarto.

Esperanza diluida

Quedaba una última oportunidad de darle la vuelta al encuentro en el último cuarto. Había esperanza de poder conseguir darle la vuelta al choque y celebrar un triunfo por todo lo alto en casa. Pero ya se sabe que de las espirales negativas es muy difícil salir y ayer tampoco fue el día. El cuadro pucelano volvió a mostrar más acierto que los castellonenses y acabó llevándose el choque del Ciutat de Castelló por un 83-102 final.

En la próxima jornada, la 29ª en Primera FEB, el equipo de Frederic Castelló volverá a intentarlo en casa del Ourense el sábado a las 19.00 horas. Quedan, contando esa, seis finales por delante aunque, tras la derrota de este viernes, el equipo se ha quedado casi sin opciones de mantener la permanencia en Primera FEB.