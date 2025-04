El Burela rompe con la racha del Servigroup Peñíscola (5-2)

La racha de partidos consecutivos sin perder del Servigroup Peñíscola llegó a su fin este sábado en Burela. Perdió 5-2 después de dos meses y medio en el que había logrado encadenar 14 partidos seguidos sin conocer la derrota. Este resultado deja al equipo del Baix Maestrat como líder provisional, a la espera de lo que haga el Barça este domingo en Cartagena, donde si gana le podría arrebatar la primera plaza.

Como avisó en la previa Santi Valladares, el partido de Burela podía ser la salida más complicada de lo que restaba de temporada y no iba equivocado. El Peñíscola no estuvo cómodo a lo largo del partido y acabó perdiendo en un pabellón de Vista Alegre que se le sigue resistiendo. No ha ganado nunca en 7 visitas (6 derrotas y 1 empate).

No empezó mal el partido situándose por delante en el marcador con un gran gol de Juanico poniendo con su zurda el balón en la escuadra con un potente lanzamiento. Sin embargo, en el minuto 9, Charly igualó 1-1 en una falta directa lanzada desde unos 12 metros tras poner el balón en la esquina inferior izquierda de la portería. Los dos equipos tuvieron alguna ocasión más para marcar, pero con la igualdad se llegó a la media parte.

Pablo Muñoz remató al palo los dos minutos del segundo tiempo sobre la portería local. El Burela, que hacía daño a la contra, se adelantó 2-1 tras una finalización de Araya. No tenía demasiadas ocasiones el Peñíscola, las mejores fueron para Lucas Rocha y Juanqui en no encontraron el gol. A cinco minutos del final Rikelme anotó 3-1 en otro contragolpe tras una recuperación que le permitió finalizar ante Gus.

Santi Valladares sacó el portero-jugador y Diego Sancho, Gauna y Plaza tuvieron oportunidades para marcar. A menos de dos minutos del final Charly situó el 4-1 marcando desde su propio campo tras una pérdida del Peñíscola. En el último Diego Sancho y Pitero marcaron un tanto para cada equipo.

El próximo fin de semana no habrá liga por un nuevo parón por compromisos de selecciones, tiempo que aprovechará el equipo peñiscolano para intentar recuperar jugadores, aunque el miércoles tendrá un nuevo partido, la final de la Supercopa Comunitat.

Ficha técnica

BURELA: Kaluza, Araya, Rikelme, Isma y Campàs. También jugaron: Juninho, Pitero, Charly, Quelle, Alberto.

SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Gus, Cristian, Víctor Pérez, Pablo Muñoz y Diego Sancho. También jugaron: Plaza, Juanico, Gauna, Juanqui, Flores, Lucas Rocha, Pol Salas.

GOLES: 0-1 Min.5: Juanico; 1-1 Min.9: Charly; 2-1 Min.25: Araya; 3-1 Min.36: Rikelme; 4-1 Min.39: Charly; 4-2 Min.40: Diego Sancho; 5-2 Min.40: Pitero.

ÁRBITROS: Ferrero Carballal (Galicia) y Sánchez Lorente (Cantabria). Tarjetas amarillas: Juanqui (37’), Plaza (37’).

PISTA: Vista Alegre (Burela).