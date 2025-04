La primera española que gana el Masters de Augusta amateur de golf es de Castelló: Carla Bernat

Dicen que a la tercera va la vencida y eso debió pensar Carla Bernat cuando recogió la bola del último hoyo en el Augusta National Women’s Amateur, el torneo de golf de aficionadas más importante del mundo. A sus 21 años, la golfista de Castelló protagonizó una fase final brillante, con una tarjeta de -12 (-4 este sábado) y unas sensaciones inmejorables. Bernat templó los nervios cuando hubo de hacerlo y no dejó que la presión de sus rivales pudiera con ella, adjudicándose un título que nunca antes había logrado una golfista española. Era su tercera participación en este prestigioso torneo, al que llegó junto a la también castellonense Rocío Tejedo con una invitación, y su nombre quedará inscrito en letras de oro para siempre.

Carla Bernat, al igual que otros muchos deportistas españoles, hizo las maletas para continuar su formación académica y deportiva en Estados Unidos, donde hay muchas más facilidades a la hora de compaginar ambas tareas en forma de becas y ayudas. Enrolada en la Kansas State University no solo ha ido progresando en sus estudios sino que, además, ha protagonizado un crecimiento deportivo descomunal, formando parte de una hornada de golfistas que ha logrado un sinfín de títulos nacionales, europeos e, incluso mundiales, así como múltiples triunfos en torneos universitarios.

Para llegar hasta Augusta y ganar, la castellonense dominó a la perfección el Champions Retreat, un campo de Georgia situado a 22 kilómetros de Augusta National en el que se jugaba pasar el corte, y lo pasó con 68 golpes en las dos jornadas disputadas.

Esa situación le hizo ganar confianza de cara a su puesta en escena en el campo más legendario del planeta, en el que comenzó la ronda a tan solo un golpe del dúo de líderes, y compartió recorrido con su compatriota y amiga Andrea Revuelta, que finalmente fue cuarta (-8 tras su vuelta al par).

Carla Bernat. / Agencia Efe

Primeras impresiones

«Jugué muy bien. Es increíble. Me siento como si estuviera en la luna. Sabía que el torneo empezaba a partir del hoyo 10, pero mi assitant coach me ha dado mucha tranquilidad», confesó la castellonense nada más aproximarse al público para firmar autógrafos y fotografiarse con algunos aficionados presentes. Y en esos momentos de máxima felicidad, la castellonense se acordó de otro castellonense como Sergio García, sobre el que comentó que «él ya ganó aquí y me ha dado siempre muchos consejos. Me hubiese gustado que estuviera aquí, pero bueno ahora está jugando y la semana que viene estará aquí en el Masters de Augusta».

No estaba Sergio allí para felicitarla, pero sí José María Olazabal, uno de los primeros que se abrazó a ella a la conclusión del recorrido.

Carla Bernat, criada en el Club Costa Azahar de Castelló --donde también se formó el campeón del US Open Amateur Josele Ballester-- ya forma parte de la historia del golf español como en su día lo hicieron los propios Sergio García y José María Olazabal, y también Jon Rahm.