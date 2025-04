Josele Ballester agranda su palmarés con la Georgia Cup de golf

El fin de semana ha sido un fin de semana histórico para el golf español pero, sobre todo, para el golf de Castellón. Apenas 24 horas después de que Carla Bernat se alzara con el título del prestigioso Masters de Augusta amateur, su compañero y amigo Josele Ballester, con el que ha compartido mil y una sesiones de entrenamientos y otros tantos torneos, se proclamaba campeón de la tradicional Georgia Cup. Una competición que enfrenta al ganador del US Open amateur --en esta ocasión el golfista castellonense--, con el vencedor del British amateur: el danés Jacob Skov Olesen.

Así, sobre el verde de Lakeside Course del Golf Club of Georgia, y a pocos días de debutar en el Masters de Augusta, Josele se imponía a su rival por el resultado de 2Up bajo una incómoda lluvia. Un jugador que el pasado noviembre decidió hacerse profesional y que, pese a ello, aceptó participar en esta especia de exhibición pese a no ser ya su categoría.

Durante el recorrido, Josele leyó a la perfección el duelo y no se dejó llevar por la presión del momento. El castellonense hizo valer su saber estar y su confianza para acabar sumando un nuevo título a su palmarés.De este modo, el golfista de Castellón suma su nombre a un listado en el que también aparece otro deportista provincial, Sergio García, quien se hiciera con el prestigioso galardón en su edición de 1999, a la que accedió como ganador del British.

