De Sergio García a Carla Bernat pasando por José Luis Ballester: el exitoso vivero de Mediterráneo Golf

El valor de los pioneros en el deporte va más allá de su propio palmarés. Los más grandes trascienden a su persona y son capaces de generar un legado. Esto está ocurriendo en el golf provincial, que vive días felices con la irrupción de grandes talentos que siguen la estela de Sergio García.

Carla Bernat y José Luis Ballester son dos de ellos que, como Sergio, conectan Mediterráneo Golf con Augusta. En el campo de Borriol se crió García y allí han pulido y perfeccionado su golf Bernat y Ballester, dos de las grandes promesas del golf. El mítico campo de Augusta reúne durante estas semanas a las dos generaciones.

La primera protagonista ha sido Carla Bernat, que el pasado fin de semana logró la victoria en el Augusta National Women’s Amateur, el torneo más importante a nivel mundial, profesionales aparte. El éxito consolida la proyección de la joven castellonense de 21 años, alumna de la universidad de Kansas State.

Carla Bernat, junto a las icónicas azaleas de Augusta. / EFE

Carla Bernat ha crecido golfísticamente ante la cercana mirada de Víctor García, padre de Sergio, desde que era juvenil. Además, entrena en las instalaciones de Mediterráneo Golf cuando se encuentra en España. Víctor García ha sido testigo directo de la evolución de la golfista, igual que Javier Jiménez, el head coach de la Sergio García Golf Academy, en la Coma.

La conexión

Existe también un hilo que conecta a José Luis Ballester con Carla y con Sergio. Ese hilo, cómo no, radica en Mediterráneo Golf. Como en el caso de Bernat, Ballester pasa la mayor parte del año en Estados Unidos, pero entrena en la Coma cuando regresa a su país. Estudiante de la Arizona State University, Ballester logró meses atrás un hito al proclamarse campeón del US Amateur, una hazaña que redondeó este mismo fin de semana al ganar la Georgia Cup.

Allí, Ballester superó al danés Jacob Skov Olesen en el duelo con el campeón del British Amateur y mostró estar preparado para la semana que le aguarda en Augusta. Y es que la victoria en el US Amateur le concede una serie de privilegio. Entre ellos, disputar el Masters de Augusta, donde coincidirá por vez primera con Sergio García. En otra conexión feliz, cabe recordar que Sergio ganó la Georgia Cup en 1999, tras clasificarse a ella como campeón del British.

Josele Ballester y su madre Sonia Barrio (campeona olímpica en hockey sobre hierba) junto a la campeona Carla Bernat. / Mediterráneo

Sergio, en forma, a por los 100 grandes

Mediterráneo Golf y la Sergio García Golf Academy son un semillero de talentos. Augusta, por su parte, será siempre el lugar donde García consiguió su primer major. Lo logró en 2017 y es difícil asegurar si desde entonces, en alguna ocasión, ha regresado a la cita en un momento de forma semejante al que ahora atraviesa.

Sin ir más lejos, este mismo fin de semana, García demostró su estado de forma y estuvo luchando hasta el final por vencer el torneo de Miami del circuito LIV, aunque concluyó tercero tras el australiano Marc Leishman y el sudafricano Charl Schwartzel.

Sergio García, en la Coma, cuando regresó en 2017 con la chaqueta verde, tras ganar el Masters de Augusta. / Gabriel Utiel

García, que cumplirá en Augusta el centenar de grandes disputados, Sergio García, se mostró «superorgulloso» de esto logro. «Piensas que es fácil y no lo es», añadió el castellonense de 45 años, que se propone «disfrutar al máximo» de este torneo.

«Ahora que estoy en el LIV, y obviamente me encanta estar aquí, pero debido a la clasificación mundial y a todo lo demás se me hace un poco más difícil poder jugar los cuatro majors. Me he dado cuenta de que cada vez que estoy en uno no sólo tengo que dar todo lo que tengo, que siempre lo hago, sino también asegurarme de disfrutarlo al máximo porque nunca sabes cuándo va a ser el último», explicó García al respecto.