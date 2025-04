Bautista se cita con Zverev en el Mutua Madrid Open y da un aviso: "Estoy en la..."

Roberto Bautista, que llegó a ser semifinalista en Masters 1000 de Madrid de tenis en su debut hace ahora once años, mostró su cara más firme ante su compatriota Jaume Munar, al que venció en tres sets (6-4, 2-6 y 6-3) y accedió a la segunda ronda en la presente edición convertido en el rival inicial del primer favorito, el alemán Alexander Zverev.

Bautista rompió una racha de siete derrotas seguidas contra jugadores españoles desde que ganó a Bernabé Zapata en Barcelona, en el 2023. De hecho, en el último cara a cara con Munar salió derrotado, en Roland Garros. Fue la única vez que cayó con Munar en tres partidos anteriores, siempre en tierra.

La segunda victoria del jugador de Castelló ante un rival de mayor ránking en lo que va de 2025 desde que ganó a Nakashima, 31 del mundo, en la primera ronda de Montecarlo, culminó después de dos horas y diecinueve minutos. Bautista, que llegó a ser el noveno jugador del mundo y con un historial que resumen sus doce títulos --el último en Amberes en el pasado año--, renació tras perder el segundo set, cuando parecía que la frescura de su rival le iba a llevar a la derrota.

Su rival

Munar, que pretendía alcanzar la segunda ronda en Madrid por tercer año seguido, no gana un partido en un Masters 1000 desde que se impuso a Medvedev en la segunda ronda de Miami. No pudo culminar la remontada ante Bautista y repetir el éxito de París del año pasado, cuando salió airoso del duelo entre los dos.

Roberto Bautista en Madrid. / Agencia Efe

Bautista se mide ahora a Zverev, doble campeón en Madrid y reciente ganador en Múnich. Se han enfrentado siete veces: las dos primeras las ganó el español pero las cinco últimas el alemán.

Valoraciones

Además, asume que disfruta del tramo final de su carrera y que disfruta de cada partido.

"Cuando tienes 25 años y pierdes, no pasa nada y sigues a otra cosa; pero con 37 hay más dudas de lo normal: es una situación nueva que tengo que lidiar. Estoy en la recta final y disfruto de cada partido y de ganar", dijo tras imponerse a Munar en tres sets.

Bautista, que fue semifinalista en su debut en Madrid, en el 2014, será el rival del alemán Alexander Zverev, primer favorito. "Me hubiese gustado jugar con otro: viene de ganar en Múnich", dijo el jugador de Castellón. "Es muy especial estar en Madrid y voy a estar motivado", dijo.

"Sabía que el partido contra Munar no iba a ser fácil porque cuesta romper rachas", indicó. "El partido ha sido un poco montaña rusa. El segundo set se me ha ido muy rápido. Tuve un buen comienzo y después he estado algo nervioso pero he acabado bien el tercer set. He acabado muy bien", añadió.

Bautista no quiso valorar el criterio del torneo para conceder las invitaciones. "Ya hablé el año pasado y me lo recriminaron. No quiero decir nada esta vez. Pero sigo pensando lo mismo", concluyó.