Pogacar gana la Lieja-Bastoña-Lieja por tercera vez y como un pájaro libre

Tadej Pogacar ganó la Lieja-Bastoña-Lieja, la última gran clásica de primavera, sin resistencia alguna, como un pájaro libre que abandonó el nido del pelotón sin que ningún otro corredor quisiera volar a su lado con el convencimiento de que sus alas nunca estarían a la altura de este prodigio esloveno, de 26 años, que sumó la 95ª victoria de su carrera profesional. Él es el único que en 50 años es capaz de correr al estilo marcado por Eddy Merckx el siglo pasado.

No hubo duelo Pogacar-Remco Evenepoel, porque a la estrella flamenca sólo se la vio a cola de pelotón, con mínimos fogonazos, pero que estuvo en el último vagón en la cota donde estaba anunciada la ofensiva del campeón del mundo, en La Redoute, a 34,7 kilómetros de la llegada se produjo el demarraje del esloveno, en la peor subida por dificultad, la colina más famosa de ‘La Decana’, que ganó por tercera vez, en otro monólogo sobre la bici, con una especie de contrarreloj final donde sólo hizo que ir sumando segundos de diferencia sobre sus perseguidores, a los que sacó un minuto, con el italiano Giulio Ciccone en segunda posición y el irlandés Ben Healy en la tercera plaza.

Todos, a su rueda

No hubo más carrera que la que marcó Pogacar. Primero, con su equipo, el UAE, como protagonista, al marcar un ritmo ahogador que señaló la ruta de su jefe de filas hasta que se produjo el ataque, que fue seco, sin levantarse de la bici y en un par de segundos sólo vio asfalto y sin que nadie pudiera seguirlo... mucho menos, Evenepoel.

Fue la carrera que cerró el espectáculo primaveral de Pogacar, donde la tercera plaza de la Milán-San Remo fue la peor posición conseguida por este fenómeno que ahora, después de descansar unos días, ya se centrará en el objetivo de intentar ganar el Tour por cuarta vez. Vuelve a la acción en el Critérium del Dauphiné, entre el 8 y el 15 de junio.

El récord

Atrás han quedado, aparte de la tercera plaza de San Remo, las victorias en el Tour de los Emiratos (con dos etapas), los triunfos en la Strade Bianche y Flandes, las segundas posiciones en Roubaix y la Amstel Gold Race y la primera posición de la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja. De cuatro monumentos, ha ganado dos, Flandes y Lieja. Y, con el primer lugar del podio o no, él ha sido el animador de todas carreras que ha disputado. Reventó las dos pruebas italianas (Strade Bianche y San Remo), atacó en Flandes y Roubaix, se fue en solitario en la Amstel Gold Race y demarró en el muro de Huy, donde se decide la Flecha Valona.

Tadej Pogacar ataca en La Redoute. / UCI

Por todas estas circunstancias era el favorito en Lieja y allí marcó el mismo guion que en la victoria del año pasado. “Me moví en La Redoute porque no vi a Evenepoel. Ahora tengo ganas de regresar a casa”, explicó Pogacar en la señal internacional de televisión. Sin embargo, viese o no a su rival belga, que como él aspiraba a imponerse en la Lieja-Bastoña-Lieja por tercera vez, la sorpresa habría sido que no atacase en la cota de la Redoute. La colina se convirtió en el lugar donde ejecutó a todos los contrincantes. Él, por delante, y el resto, derrotados, por detrás.

Cada vez quedan menos palabras en el diccionario para distinguir las victorias de Pogacar. Fomenta hasta el incorrecto error de considerar una segunda plaza como una derrota. Él gana y del resto, incluido Evenepoel, salvo la excepción en este tipo de carreras de Mathieu van der Poel, sólo se analizan las causas por las que no pudieron seguirlo. Y es fácil resumirlo: si no lo hacen es porque no pueden. Ahora, a disfrutar de un Giro marcado por su ausencia y a esperar el lugar donde reventará el Tour en julio si Jonas Vingegaard no lo remedia.