Final de temporada de infarto para los cinco equipos provinciales de Tercera Federación

«Hagan juego, señores», como diría el crupier al hacer girar la ruleta. Quedan dos jornadas de la fase regular en Tercera Federación y no se recuerda una temporada donde todos los representantes provinciales puedan aspirar a disputar el ‘play-off’ de ascenso a Segunda Federación. Con el Castellón B con plaza fija y con opciones de ascenso directo, quedan Roda, Villarreal C, Vall de Uxó y Soneja que, matemáticamente, pueden obtener billete para la fase de ascenso. Emoción no le va a faltar a estas dos últimas jornadas de liga donde está en juego una plaza de ascenso directo (para el campeón) y cuatro de ‘play-off’ (del segundo al quinto clasificado).

El Castellón B mantiene opciones de lograr el ascenso directo a Segunda Federación. / Juan Francisco Roca

El Castellón B de Pablo Hernández, que el pasado viernes se clasificó para luchar por subir de categoría, mantiene opciones de ascenso directo. Es segundo con 55 puntos, los mismos que el líder La Nucía. Los ‘orelluts’ tienen que visitar este domingo al Ontinyent 1931 en El Clariano, mientras que su principal rival visita al peligroso Roda. En la última jornada los castellonenses acabarán como local ante el Crevillente y La Nucía recibirá a un posiblemente descendido Benidorm. Todo puede suceder.

El Roda, al acecho

A partir de ahí, atentos al Roda de Miguel Ángel Muñoz. Es tercero en la tabla con 53 puntos. Tiene un complicado partido contra La Nucía en la Ciudad Deportiva Pamesa, para cerrar la fase regular en el campo del descendido Patacona. Igualados con 48 puntos aparecen el Villarreal C de David Albelda y el Vall de Uxó de José Manuel Descalzo. El filial amarillo recibe al descendido Patacona en el Mini, mientras que acabará la temporada con un tremendo duelo frente al Vall de Uxó en el José Mangriñán.

El Roda es tercero en la tabla y no renuncia a nada en esta recta final de la campaña. / Juan Francisco Roca

Los valleros juegan este domingo en un campo muy complicado como es El Regit donde le espera un Atzeneta que ha vuelto a fracasar en su intento por ascenso. Y luego, lo dicho, cerrarán la temporada en su campo frente a un Villarreal C que está en la parte alta de la tabla.

También puede

Finalmente, el Soneja de Ramón Llopis. Suma 46 puntos y es el que más complicado lo tiene. La ventaja para los del Alto Palancia es que juegan contra equipos que no tienen nada en juego más que los tres puntos. Visitan al Atlético Levante en Bunyol, y cerrarán como locales contra el Ontinyent 1931.

Cabe recordar que los dos últimos partidos de la fase regular se disputarán en horario unificado, al menos en los duelos donde haya algo en juego. Este domingo, día 4, y el siguiente, día 11, a partir de las 18.00 horas.