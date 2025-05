Pau Marzà conquista al sprint la Gigante de Piedra Small de Sant Joan de Moró

Este sábado ha tenido lugar en Sant Joan de Moró la Gigante de Piedra Small, el maratón de mountain bike considerado uno de los eventos más importantes del calendario nacional de bicicleta de montaña.

Una prueba dura, exigente, pero muy bonita, que aúna los valores del deporte, el turismo y la naturaleza, permitiendo a los ciclistas disfrutar de la provincia, sus sendas, pistas, caminos y paisajes, en una competición que el año pasado logró la categoría UCI 2.

520 ciclistas tomaron la salida desde la 7 de la mañana atravesando las localidades de Sant Joan de Moró, L´Alcora, Figueroles, Castillo de Villamalefa y Lucena del Cid, con ascensiones como la exigente del Mas de la Costa de Llucena con un recorrido técnico y duro de 120 kilómetros y 3600 metros de desnivel acumulado.

Llegada al sprint

La llegada fue histórica puesto que muy pocas veces en estas carreras tan largas entran tres ciclistas en sprint sino siempre muy separados de tiempo, destacando que el ganador en la categoría reina de UCI fue el tarraconense Pau Marzà del club de la Vila Joiosa C.C con un tiempo de 5 horas, 31 minutos, y 15 segundos, segundo Xavier Pijuan de RR Bikers Club con 5 horas, 31 minutos y 16 segundos, y tercero Adrián Benedito de Maquinon Bike con un tiempo de 5 horas, 31 minutos y 17 segundos.

Corredores en el podio. / Javier Nomdedeu

Otras categorías

Entre otras categorías en Elite Mas, ganó Marc García de Cudol Roig, de Master Mas venció José Bernabé López de La Ceja Btt, de Veteranos Mas, el primero fue Jordi Prieto de Republik Bikes, y en cuanto a los mejores locales fueron Miguel Forés Vilar del Senglars CC, Julio Moreno Martínez de Kill Bike, y Alejandro Diaz Felip del Cicles Extrem, así como también en master 30 primero Juanma Climent de Ciclos Domingo CC e Invaar de Castellón y el también castellonense Aitor Safont Salvador, nacido en Visatabella también del Ciclos Domingo y de Invaar.

Reconocimientos

El mejor mountain bike nacional e internacional regresó a las montañas de Castellón, con Sant Joan de Moró como base central para una nueva edición de la Gigante de Piedra Small, la prueba XCM más dura de España. Un evento deportivo que en el 2024 recibió el reconocimiento de los premios Emprén Esport, iniciativa impulsada por la Fundación Trinidad Alfonso para fomentar el emprendimiento deportivo en la Comunitat Valenciana y que galardonó a la Gigante de Piedra con el máximo reconocimiento de la categoría Consolidación.

La prueba ha logrado la categoría UCI 2 en el circuito internacional de Cross Country Maratón (XCM) y se encuadra dentro del circuito National Ultra Endurance Marathon Series (NUE), siendo la primera prueba en celebrarse fuera de Estados Unidos.

Llegada a meta. / Javier Nomdedeu

La Gigante de Piedra Small de Sant Joan de Moró, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Castellón, viene a reforzar el papel de dentro del ecosistema de competiciones deportivas no ya dentro de Castellón y la Comunitat Valenciana sino como la carrera de Mountain Bike más dura de España.

Desde la organización siempre avisan 'No hay que dejarse engañar, no es media Gigante, es mucho más'. Es un recorrido espectacular, por donde hacía mucho que no pasaba nadie, lugares, pistas y sendas recuperadas para llevarte a un paisaje único, donde descubres la espectacular naturaleza de este territorio que es el interior de la provincia de Castellón.

Como manifiesta el alma mater de la prueba Manolo Mallol del Club Deportivo Gigante de Piedra: "La dureza y calidad en la ejecución de Gigante de Piedra Small nos ha hecho merecedores de ser la única prueba del circuito National Ultra Endurance Marathon Series que se corre fuera de Norteamérica y parte del circuito internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en la categoría de Cross Country Marathon (XCM)".

La Ultrabike, en junio

Por su parte, desde la organización recuerdan que la Ultrabike Gigante de Piedra de 200 km y 6500 desnivel + con salida y meta desde l'Alcora tendrá lugar el próximo sábado 7 de junio, siendo la hermana mayor de esta prestigiosa marca Gigante de Piedra que se ha arraigado entre las mejores del panorama internacional.