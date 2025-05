El resumen de la Lliga Comunitat | El Onda será equipo de Tercera Federación si gana el próximo sábado

El Onda lo tiene claro a falta de una jornada. Tras empatar en el campo del Nou Jove-Ripollés (1-1), depende de sí mismo y si el próximo sábado gana frente al Acero en el campo Enrique Saura habrá conseguido el ascenso directo a Tercera Federación. Una categoría que no visita en las 15 últimas temporadas. Este domingo los rojiblancos no pasaron del empate (1-1) en el campo del Nou Jove-Ripollés. Los blanquinegros se adelantaron primero y en la segunda parte Bryan García empató. No fue fácil empatar, pero se consiguió. Ahora el Onda suma 53 puntos, por los 52 del Buñol y los 51 que lleva Recambios Colón.

Derrotas

En esta jornada dominical, la penúltima del presente curso liguero, el Almazora cayó derrotado en El Fornás ante el Acero (1-0). Muy mala suerte tuvo el equipo de la Plana porque luchó y peleó durante los noventa minutos, pero su rival le marcó el gol en el minuto 87, sin tiempo de reacción, por mediación de Carlos López.

Por su parte, el Alqueríes también saboreó la hiel de la derrota en el Polideportivo Municipal de Manises frente al titular de esta localidad por 1-0, con un tempranero gol anotado por Panadés (min. 9). Luego se intentó, pero sin suerte.

Jornada sabatina

El Burriana de Óscar Calleja se quedó sin opciones de disputar el play-off de ascenso a Tercera tras el empate frente al Recambios Colón (1-1) en el Joan B. Planelles. Los celestes marcaron superada la media hora de juego por mediación de Izan Martínez, pero a falta de once minutos Roberto Fernández dejó a los burrianenses sin fase de ascenso y al Onda de celebrar ayer su regreso a Tercera.

L’Alcora de Camilo Santos tampoco opositará por ascender a categoría nacional, pese a conseguir una amplia victoria en el Tomás Berlanga frente al Requena (0-3). Dos goles seguidos de Jorge Mallol (min. 26 y 28) encarrilaron un triunfo que apuntaló Alejandro Ríos en el minuto 67.

Finalmente, la derrota del Odisea en casa frente al Buñol (0-1), condena a los blanquinegros a tener que jugarse la permanencia el próximo sábado ante L’Alcora, que no se juega nada, en El Saltador.

Última jornada

La FFCV decretó que solo la última jornada se dispute con horario unificado. Y será este próximo sábado (día 10), a las 18.00 horas. Eso implica a los encuentros donde hay algo en juego, tanto por la zona alta de la clasificación como por abajo para decidir los descensos.