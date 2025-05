España, subcampeona del mundo de rugby 7: "¡Queremos cambiar el rugby español ganando!"

Desde 1999, año en que se instauraron las Series Mundiales de rugby 7, Nueva Zelanda ha ganado 69 torneos, por 47 de Fiyi, 44 de Sudáfrica y 12 de Argentina. Estos últimos, que ya se proclamaron campeones del circuito la pasada temporada conquistando tres de los siete torneos que se jugaron, llegaban a Los Ángeles primeros en la clasificación general de 2025 con otros tres triunfos y dos bronces. España, que nunca ha ganado un torneo, la pasada temporada salvó la categoría in extremis en la Serie final quedando 12ª, la última plaza que aseguraba la permanencia, con un séptimo lugar como mejor posición del año, precisamente en Los Ángeles. Por ello no solo no contaba entre las favoritas, es que ni siquiera aparecía entre las candidatas.

Plata y semifinales, de arranque

Sin embargo, desde el primer día del circuito de este año se notó que la energía del equipo había cambiado. En la Serie inaugural de Dubai, jugada el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, los chicos de Paco Hernández, exinternacional de esta disciplina, arrancaron con un logro histórico al meterse en la final tras ganar a Gran Bretaña en cuartos (19-14), a Nueva Zelanda en semifinales (19-14) y caer en la final ante Fiyi, reyes del 7 y bicampeones olímpicos (19-5). Una plata tan inesperada como merecida.

Aún perplejos por lo obtenido, una semana después los Leones confirmaban que no había sido casualidad y que este año eran uno de los rivales a evitar. España llegó a semifinales, donde fue batida por Sudáfrica (12-19) y en la final por el bronce cayó otra vez ante Fiyi. Los españoles firmaban su mejor arranque de competición, sumando 32 puntos en dos series, lo que les colocaba en segunda posición de la general, sólo por detrás de Fiyi. Un año antes habían sumado un total de 36 puntos durante todo el año, dato que dimensiona el increíble inicio con siete partidos ganados de los 10 disputados, cayendo solo ante Fiyi y Sudáfrica. Pero, sobre todo, sometiendo a potencias mundiales que hasta entonces eran inabordables como Nueva Zelanda, Sudáfrica o Estados Unidos.

Por entonces, Paco Hernández, seleccionador internacional, conversaba con EL PERIÓDICO desde el hospital en Ciudad del Cabo, donde ingresaron de urgencia a Pol Pal, un mito del circuito mundial de 7, por una inoportuna apendicitis de la que fue operado de urgencia. "Si buscamos la razón de lo que está pasando hay que ir a meses atrás. Este año ha lucido todo el trabajo que se realizó la temporada pasada. El equipo tenía ritmo y muchos puntos. Ahora la clave es la excelente forma física que tenemos. En los partidos ves cómo rompemos los placajes y sometemos físicamente a los rivales. Somos un equipo muy físico al que le define su defensa, súper agresiva. Nos sentimos cómodos en la batalla y complicamos mucho el juego a los rivales. Los argentinos, que el año pasado hicieron un circuito increíble, me decían que no les gustaba jugar contra nosotros. Hemos subido al siguiente escalón y los chicos han madurado mucho en el campo", advertía Hernández.

El seleccionador también se refería a otro punto que ha marcado a esta selección, la explosión mediática en las redes sociales. La cuenta federativa cuenta actualmente con 372.000 seguidores en TikTok y 134.000 en Instagram, donde jugadores como Manu Moreno se han convertido en estrellas. El internacional español, que ya ha hecho sus pinitos como modelo y ha sido portada de revistas como ‘Men’s Health’, cuentan con 120.000 seguidores en Instagram. "La visibilidad en redes también ha operado un efecto fundamental en el equipo, porque los chicos no quieren ser recordados simplemente como un grupo de 'influencers' perdedores. ¡Quieren cambiar el rugby español ganando!", apuntaba Hernández. Y eso están haciendo. En Australia se volvieron a subir al podio ganando el bronce a Sudáfrica (14-7), y en Canadá repitieron tercer escalón tras desquitarse con una Fiyi a la que tenían ganas (22-7). En Hong Kong completaron su resultado más discreto, unos cuartos de final muy celebrados en años anteriores, mientras en Singapur caían en semifinales ante Kenia (12-5) y en la final de consolación con una Argentina con la que tenían la espina clavada.

Días antes de la disputa de esta Serie final en Los Ángeles, EL PERIÓDICO adelantaba en exclusiva mundial los planes de reducción de World Rugby para las Series Mundiales, que pasarán de 12 selecciones a 8, algo que no afectará a los Leones, pero sí a las chicas, que descienden de categoría. España llegaba a esta Serie de Los Ángeles tras quedar tercera en la clasificación general de la temporada con 88 puntos, a 8 de Fiyi y 16 de Argentina. Así que los de Hernández acudían con los deberes hechos y sin presión, buscando pelear por ganar este torneo en el que además se ponía en juego el título de campeón del mundo. Entre los jugadores nadie se ponía límites ni siquiera se descartaba el oro.

NZ, Fiyi y Argentina

España quedó emparejada en el grupo de la muerte con Australia, con la que no pudo (10-15), con Nueva Zelanda, a la que batió heroicamente (7-5), y con Fiyi, a la que laminó (24-12). Los Leones pelearían otra vez por las medallas, pero el rival sería la incómoda Argentina. Pero entonces España sacó su carácter y su talento y pasó por encima de los sudamericanos (29-5), rompiendo así una larguísima racha de 19 derrotas consecutivas ante Los Pumas, a los que ganaron impresionando por con solvencia y superioridad, lo que les permitía jugar por la corona mundial con Sudáfrica. El partido fue muy exigente y pese a que los Leones dominaron la posesión, los Blitzboks defendieron muy cerrado. Solo Pol Pla (nominado a mejor jugador del año) pudo romper una vez la cortina defensiva sudafricana, algo que no fue suficiente ante los tres ensayos del rival (5-19).

Los jugadores de la selección espñaola de rugby 7 que se han metido en la final de las Series Mundiales en Los Ángeles / FER

Sin embargo, Pol Pla, Tobi Sáinz-Trápaga, Juan Ramos, Laforga, Edu López, Manu Moreno, Serres, Manteca, Mata, Cosculluela, Bolinches, Trevithick o Legorburu han escrito la página más exitosa de la historia del rugby español. Subcampeones del mundo de rugby 7 en 2025, un logro impensable para España, un país donde este deporte se encuentra entre lo minoritario y lo residual. Una plata que solo puede saber a oro.