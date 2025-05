Vídeo | La polémica suspensión de un partido de fútbol en Castellón

Polémica jornada en el fútbol de la provincia de Castellón. Un encuentro entre el CD La Magdalena y el CE Nou Sequiol , correspondiente a la 27ª jornada en el grupo 2 de Tercera FFCV, acabó antes de tiempo, en el minuto 25 de la segunda parte, con empate a cuatro en el marcador, por unos presuntos insultos al árbitro, Alejandro Colomer Blanch, en el campo B del complejo deportivo de Gaetà Huguet, en Castelló.

Los hechos (según una parte)

El acta señala que el delegado del Nou Sequiol se dirigió en estos términos al colegiado: "Esta vez no vas a salir del campo". Unas amenazas a las que se añadieron insultos del calibre como "eres un subnormal" o "eres un sinvergüenza". Previamente, el delegado del Nou Sequiol había sido expulsado, por acceder sin permiso al terreno de juego.

Según la versión de algunos testigos, el árbitro, habría tenido que ser escoltado hasta el vestuario de Gaetà Huguet por representantes del equipo local. Además, la policía se personó en las instalaciones de Castelló para que el trencilla fuera acompañado a su vehículo, de camino a su domicilio.

La respuesta del Nou Sequiol

Este club castellonense ha dirigido una reclamación oficial a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) al que ha tenido acceso el Periódico Mediterráneo.

Firmada por su presidente, José Vicente Nadal, señala que "por la presente, desde el Club Esportiu Nou Sequiol deseamos presentar una reclamación oficial respecto al arbitraje del encuentro disputado el pasado sábado 3 de mayo [del 2025] entre los equipos Magdalena y Nou Sequiol, correspondiente a la Tercera FFCV".

"En primer lugar -prosigue-, queremos manifestar nuestra disconformidad con los hechos reflejados en el acta arbitral, en la cual se menciona que el árbitro fue objeto de amenazas". "Negamos rotundamente dicha afirmación -subraya-, ya que en ningún momento se profirieron amenazas hacia el colegiado". "Reconocemos que hubo ciertos insultos fruto de la tensión del partido -matiza-, lo cual no justificamos, pero sí aclaramos que hay testigos de ambos equipos que pueden confirmar que no existieron amenazas", observa.

La acusación

"Además, queremos denunciar que el árbitro pudo haber actuado de manera condicionada por un incidente ocurrido años atrás, relacionado con un jugador de nuestro club", señala. "Este caso fue resuelto judicialmente, quedando demostrado que ningún miembro de nuestra plantilla actual tuvo responsabilidad alguna", recuerda. "La causa está completamente cerrada", incide.

"El Reglamento General de la FFCV establece en su artículo 89.1.a) la obligación de actuar con imparcialidad y objetividad en todas las competiciones", comenta el escrito. "Consideramos que esta posible predisposición influyó negativamente en varias decisiones arbitrales que nos perjudicaron gravemente", lamenta.

"Entre las decisiones cuestionables -enumera-, se encuentra la repetición de un penalti que, según el árbitro, fue por adelantamiento del portero, cuando en el vídeo se aprecia que esto no fue así", explica sobre el vídeo que acompaña este información. "El Reglamento de Juego de la FFCV establece las condiciones bajo las cuales debe repetirse un penalti, y en este caso, no se cumplían dichas condiciones", insiste.

"Asimismo, se validó el cuarto gol del Magdalena mientras un jugador nuestro permanecía lesionado en el suelo", va más allá la reclamación. "En esa acción, previamente, se había pedido detener el juego, pero no se respetó", subraya. "El Reglamento General de la FFCV, en su artículo 261, regula las interrupciones del juego por lesiones, y consideramos que no se aplicó correctamente en esta situación", manifiesta.

Más críticas... ahora hacia el otro equipo

"Además, queremos hacer constar que, una vez iniciado el partido, el árbitro permitió continuar el juego con balones en mal estado y visiblemente deshinchados, que no cumplían las condiciones mínimas para un partido oficial; y, además, no eran balones homologados por la Federación", cuestiona. "A pesar de nuestra protesta, el colegiado se negó inicialmente a detener el juego para sustituirlos por balones reglamentarios", asevera. "Esta decisión contraviene lo establecido en el Artículo 260 del Reglamento General de la FFCV, el cual obliga al equipo local a presentar al menos dos balones reglamentarios en buen estado, bajo apercibimiento de que el encuentro pueda ser suspendido", dice señalando al CD La Magdalena. "En caso de no cumplir con esta obligación, el equipo local puede ser considerado responsable de la suspensión, con la consiguiente pérdida del partido y adjudicación de los puntos al equipo visitante", deja caer.

Conclusiones

"Por todo ello, consideramos que el árbitro no actuó con la imparcialidad que su cargo exige, lo que afectó directamente al desarrollo y resultado del encuentro", acusa.

"Solicitamos que se revise el acta del partido y se tomen las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a repetirse, preservando así la equidad y el respeto en la competición", enarbola.

"Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención, quedamos a la espera de su respuesta", concluye el escrito dirigido por el CE Nou Sequiol a la FFCV.

