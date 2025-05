David Ferrer y su 'nueva' vinculación con Castellón

Cuando un deportista de élite se ve obligado a retirarse, afronta una auténtica transformación personal. ¿Qué se puede hacer cuando, con apenas 37 años, dejas de ejercer tu profesión? Cuando, además, has llegado a ser el tercero del mundo, cuando has ganado 27 torneos de la ATP o has levantado tres Davis? Pues, aunque sin desligarse del tenis (capitán del equipo español o director del prestigioso torneo Conde de Godó), dedicarte algo que te apasiona como es el ciclismo. Estamos hablando, claro está, del alicantino David Ferrer y su vinculación con Castellón.

El sábado, Ferrer fue uno de los 520 ciclistas de la Gigante de Piedra Small que, con salida y meta en Sant Joan de Moró, atravesó los términos municipales de L’Alcora, Figueroles, Castillo de Villamalefa y Lucena del Cid, con ascensiones como la exigente del Mas de la Costa de Llucena para un duro recorrido de 120 kilómetros y 3.600 metros de desnivel acumulado. Acabó en el puesto 30º de su categoría (cicloturista), con un tiempo de siete horas, 36 minutos y 53 segundos. Con en el equipo Cala Bandida, empleó dos horas y cinco minutos más que el vencedor absoluto, el tarraconense Pau Marzà.

El laureado extenista alicantino, asiduo a la Mediterranean Epic Gran Fondo que capitanea otro de esos deportistas españoles que han dejado huella como Pedro Delgado, continuará demostrando sus dotes sobre las dos ruedas en la provincia de Castellón.

Ahora, por la Serra d'Espadà

Así, el próximo sábado 17 de mayo del 2025 será uno de los embajadores de otra importante y consolidada prueba cicloturista como el Desafío 10 Picos Sierra de Espadán, que contará con dos modalidades: una de 134,7 kilómetros y más de 3.600 metros de desnivel (con salida y meta en Onda); y otra corta de 65,3 kilómetros y 1.300 metros de desnivel (salida también en Onda y llegada a Alcudia de Veo). Los excorredores castellonenses Óscar Cabedo y Óscar Pelegrí son otros de los ilustres inscritos (cerca de su tope, que ya es de 1.100).

David Ferrer y su 'nueva' vinculación con Castellón / MEDITERRÁNEO

Los motivos

«Todo empezó en la pandemia, en el desconfinamiento, cuando empezaron a permitir que saliéramos unas horas: así, empecé a salir en bici y me gustó la sensación», ha relatado. «Me encanta el ciclismo, se ha convertido en una de mis grandes pasiones», ha añadido. «Me gusta salir en grupo con mis amigos, compartir horas de ruta, almuerzos...: es un deporte en el que hay mucho compañerismo y combina exigencia física con la diversión», ha enfatizado.