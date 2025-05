La gran promesa del kárate nacional es de Moncofa

Sofía Coronado es una joven karateca de Moncofa que, con tan solo seis años, inició una trayectoria meteórica y, ahora, a los 18, cuenta con un futuro más que prometedor. Actualmente ostenta el título de campeona autonómica en la modalidad de kumite en la categoría senior de menos de 55 kilos y es poseedora de la medalla de bronce por equipos en el Campeonato de España senior, celebrado en localidad madrileña de Arganda del Rey, y del que también formó parte la ondense, Lucía Martínez.

El primer karategui (traje de kárate) se lo puso cuando comenzó primero de Primaria y lo hizo de la mano de una amiga que ya practicaba esta disciplina en el Club de Kárate do la Torre de Moncofa. «La verdad es que me gustó la puesta en escena del club y, a partir de ese primer día, empecé mi andadura en este deporte», explica la moncofense.

Sofía Coronado es muy activa y el kárate hizo aflorar su vena más competidora. Al poco tiempo, en el club tuvieron muy claras las aptitudes que reunía y la joven empezó a competir en campeonatos de promoción, tanto en el provincial como en el autonómico. Tanto sus cualidades como su hambre de triunfo hicieron que empezaran a llegar las primeras medallas. «Ganar en este tipo de competiciones me motivó mucho más, no solo por competir, sino por entrenar, porque ahí está el germen de todo ya que, poco a poco, vas conociéndote a ti misma y sabes hasta dónde puedes llegar. Insisto, me encanta entrenar», confiesa.

Primeros éxitos

Los primeros triunfos importantes los obtuvo con once años cuando subió al podio, tanto en kata como en kumite, en campeonatos autonómicos y en la liga autonómica. Con 16 años decidió decantarse por la modalidad de kumite «porque en todo momento tienes que estar muy activa, que es lo que a mí me gusta. Comencé ganando y al año siguiente, estudiando primero de ESO gané la liga autonómica en la categoría juvenil y el campeonato de España», recuerda la joven de Moncofa.

Además, sus facultades, tanto académicas como en el ámbito deportivo, le llevaron a ingresar en el Complejo Educativo de Cheste (València) y, a partir de entonces, Coronado dio el salto. Las intensas horas de entrenamiento la hicieron más poderosa y mejoró, no solo físicamente, sino también en todos los aspectos que conlleva la práctica de kumite. «De lunes a viernes entreno de 12 a 15 horas, cuando antes, en el club, eran muchas menos. Esa dedicación se nota con el paso del tiempo y, actualmente estoy en un gran nivel», confiesa Coronado.

Sofía Coronado. / M. Á. Sánchez

La deportista explica que «cuando llevas años en este deporte y tienes la suerte de que te convoque la selección española, el conocimiento del resto de contrincantes es recíproco, ya que durante los entrenamientos tienes tiempo para descubrir sus puntos débiles. Es muy positivo enfrentarte a compañeras que luchan por el mismo objetivo que yo».

Entrenamientos y estudios

Respecto a la combinación de los entrenamientos y estudios, la karateca remarca que «es un gran sacrificio». «Tienes que sacar horas, que en muchas ocasiones son nocturnas, para llevar al día los estudios. Además, muchos fines de semana se emplean para entrenamientos, campeonatos y concentraciones. A todo ello se unen los viajes y, el lunes, hay que volver a empezar. Pero ya estoy acostumbrada. Al fin y al cabo, estoy haciendo lo que me gusta, que no es otra cosa que mejorar mi nivel en kumite, porque tengo como metas participar en el Mundial y en los Juegos Olímpicos».