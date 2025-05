Arranca la era Xabi Alonso al frente del Real Madrid: un alumno aventajado con la mirada puesta en el Mundial de Clubes

Este lunes, arranca la etapa de Xabi Alonso al frente del banquillo del Real Madrid. Lo que había sido un secreto a voces durante las últimas semanas en los pasillos del Santiago Bernabéu se oficializó el pasado domingo. Con esto, el club blanco pone fin a la segunda etapa como entrenador de Carlo Ancelotti y entrega las llaves del proyecto al técnico tolosarra. Xabi Alonso llega procedente del Bayer Leverkusen, lugar en el que se ha forjado un nombre como entrenador, regalando al club de la aspirina una edad dorada inolvidable. Ahora, afronta el desafío más importante de su carrera. Toma las riendas del que es, según su predecesor, "el banquillo más complicado del mundo, porque siempre te obliga a ganar". Xabi Alonso será presentado como entrenador del Real Madrid este lunes a partir de las 12:30 horas en la Ciudad Deportiva, lugar que ha frecuentado en más de una ocasión.

El técnico español conoce a las mil maravillas el conjunto blanco. Militó en las filas del Real Madrid entre 2009 y 2014, coincidiendo con el inicio de la etapa más exitosa de la historia reciente del club. En sus años como jugador coincidió con José Mourinho, uno de los entrenadores que más ha aportado a la carrera del tolosarra, y Carlo Ancelotti, hombre del que toma el relevo. Más allá de sus años como jugador, Xabi regresó a Valdebebas después de su retirada como profesional para dar comienzo a su carrera como entrenador al frente de uno de los equipos de la cantera blanca.

El entrenador del Real Madrid, el portugués José Mourinho, y el jugador Xabi Alonso, comparecen ante los medios. / KERIM OKTEN / EFE

Alumno de los mejores maestros

Xabi Alonso ha vivido todo lo que puede experimentar un jugador de fútbol. Ha militado en tres grandes ligas europeas, a cada cual más diferente. En sus inicios fue jugador del Liverpool, a las órdenes de Rafa Benítez, no sin antes debutar en la élite con la Real Sociedad. Después llegó su etapa en el Real Madrid, con José Mourinho o Carlo Ancelotti como profesores. Puso el punto y final a su carrera como jugador del Bayern Múnich, conociendo de primera mano a Pep Guardiola. En clave selección, gozó de la oportunidad de Luis Aragonés y Vicente del Bosque, con estilos contrapuestos. En definitiva, el técnico tolosarra fue alumno de los mejores maestros. Estilos antagónicos, que han dotado a Xabi Alonso de un conocimiento futbolístico muy abierto, pragmático y efectivo que podrá desplegar como entrenador blanco.

Durante su etapa en el Bayer Leverkusen se ha visto un entrenador más intervencionista en el juego, pero con mano izquierda en el trato a sus jugadores. Poco, o nada, tendrá que ver lo que Xabi vivió en el Bay Arena con lo que vivirá en el Santiago Bernabéu. Es por ello que no sabemos qué versión encontraremos del exmadridista. La gran duda en torno a su estilo de juego es saber si trasladará la propuesta de jugar con tres centrales. La presencia de un carrilero de garantías como Alexander Arnold podría facilitar la puesta en escena, pero las constantes lesiones que ha sufrido el club blanco en dicha parcela podrían frenar las ideas de Xabi y optar por una línea de cuatro defensores ante la falta de efectivos.

Uno de los grandes problemas del Real Madrid esta temporada ha sido la ausencia de un centrocampista organizador. En el club confían en que Xabi pueda desarrollar a Arda Guler, llegando incluso a ocupar esa posición. Aunque no se descarta una incorporación de nivel en dicha parcela, más aún tras el adiós de Luka Modric. Florian Wirtz, uno de los jugadores franquicias en el Bayer Leverkusen, podría llegar de la mano de Xabi, con el que ha desplegado su mejor juego, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del mundo. Pero parece que el interés del Liverpool aleja la idea de que Wirtz pueda vestir de blanco la próxima campaña.

Esa mano izquierda adquirida por parte de Vicente del Bosque o Carlo Ancelotti, entre otros, podría ayudar a Xabi Alonso a gestionar el caso Rodrygo, que ha estado ausente de la dinámica del equipo durante el último mes. También se encomienda a Xabi una mejora en la conexión de Vinicius y Mbappé, los dos futbolistas sobre los que recae el proyecto blanco. Durante la temporada, no hemos visto un vínculo futbolístico muy fuerte entre los dos futbolistas, combinando etapas de mayor entendimiento con otras de escasa conexión.

Al Mundial de Clubes con dos fichajes bajo el brazo

El primero de los objetivos para el Real Madrid con el técnico español a los mandos será el Mundial de Clubes de la FIFA. El conjunto blanco acude como uno de los equipos con mayor coeficiente de Europa y como campeón de la Champions en dos temporadas (2022 y 2024). El Real Madrid puso el punto y a parte en la temporada tras la última jornada de La Liga ante la Real Sociedad. Para este último torneo de la campaña el peso del banquillo recae en Xabi Alonso, que ya prepara la cita mundialista del próximo mes de junio. El Real Madrid debuta el próximo día 18 a las 21:00 horas. Su primer rival será el Al Hilal de Arabia Saudí y después se medirá a Pachuca y Red Bull Salzburgo. Con la competición doméstica ya finalizada, el club blanco otorga unos días de vacaciones a sus jugadores no internacionales con la selección, pero después volverá el trabajo a Valdebebas para preparar, ya de la mano de Xabi, el Mundial de Clubes, primer título al que opta desde su llegada al banquillo blanco.

Xabi Alonso, nuevo entrenador del Real Madrid. / EP

La temporada del Real Madrid no ha estado a la altura de las expectativas. El equipo blanco no ha sido capaz de conseguir ninguno de los tres grandes títulos (Liga, Copa y Champions). Ante esta situación, Florentino ha tomado decisiones, pero no solo en la parcela técnica. El fichaje de Xabi Alonso viene acompañado de la incorporación de Dean Huijsen y la más que posible llegada de Alexander Arnold, a espera de oficialización. Ambos futbolistas podrían ser elegibles por el técnico donostiarra para ocupar un puesto en el once del conjunto blanco en el Mundial de Clubes. La despedida de futbolistas como Luka Modric o Lucas Vázquez son muestra también del inicio de un nuevo proyecto en el Real Madrid. Han sido durante años jugadores de primer nivel, emblemas del club, pero el relevo en la casa blanca es real. Se esperan más movimientos de cara al inicio de la temporada, tanto en el apartado de fichajes como en el de salidas.

Xabi Alonso será presentado este lunes con el Real Madrid. / VICTOR LERENA / EFE

En un primer momento, el club barajó la posibilidad de otorgar el banquillo del conjunto blanco a Santi Solari de cara a este Mundial de Clubes. Pero, finalmente, fue Xabi Alonso el que decidió tomar las riendas del equipo cuanto antes para empezar a trabajar en su Real Madrid. Como oportunidad es inmejorable, tiene a tiro el que puede ser su primer título como técnico blanco. Dispone de una fase de grupos asequible, con rivales de menor entidad, para adaptarse al cargo y a sus nuevos jugadores. Después llegará el turno de las eliminatorias que, al igual en el Mundial de selecciones, se disputarán a partido único. Y ya sabemos cómo se maneja el Real Madrid en el mata-mata. Podría ser el inicio inmejorable del proyecto de un entrenador sobre el que hay muchas esperanzas puestas.