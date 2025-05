El Servigroup Peñíscola, a por el billete hacia las semifinales en Murcia

El segundo asalto de la eliminatoria de cuartos de final del play-off por el título de Liga, entre el Servigroup Peñíscola y ElPozo Murcia, se juega este domingo a las 19.30 horas en el Palacio de los Deportes de Murcia. Si el equipo del Baix Maestrat consigue volver a imponerse, se clasificará para las semifinales, mientras que si pierde habrá tercer y definitivo partido el miércoles, en el Juan Vizcarro de Peñíscola.

Tras el espectacular primer partido del jueves, con resultado de 7-7 y victoria en los penaltis (4-1) del Peñíscola, la presión de este partido recae toda en el bando murciano. ElPozo no tiene margen de error y otra derrota lo dejaría fuera de la lucha por el título.

Pani, en la ida. / Peñíscola FS

Confianza

En el Peñíscola sabían que conseguir el primer punto era clave. Afrontan el segundo duelo con mucha confianza después de sacar adelante un primer partido que parecía perdido a falta de un minuto, hasta que Elías empató para mandar el partido a la prórroga. Después, decidieron los penaltis. Ahora bien, saben que para vencer a ElPozo en su casa la exigencia volverá a ser muy elevada.

Esa exigencia es algo que recalcó Santi Valladares tras el partido del jueves. El entrenador del Peñíscola subrayó que «a veces perdemos la perspectiva», por lo bien que marcha su equipo, haciendo alusión a la calidad de los jugadores que tiene ElPozo. «No hay que olvidar que delante tenemos a media selección brasileña», dijo.

El técnico no augura muchos cambios en el juego de ambos equipos respecto al partido del jueves. «En dos días no van a cambiar ni el Peñíscola ni ElPozo. No van a cambiar ni sus defensas ni sus ataques. Solo matizar ciertas cosas para corregir del partido del jueves y poco más», explicó.

Para la cita de esta tarde, el Peñíscola contará con los mismos efectivos y habrá tres descartes antes del inicio del partido. Además, los jugadores no estarán solos en Murcia. Habrá aficionados azules en las gradas gracias a un autobús gratuito organizado por el Ayuntamiento de Peñíscola.