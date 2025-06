Duelo de mosqueteros en la noche de París

Rivales conocidos en busca de meterse ya en las semifinales de Roland Garros. Carlos Alcaraz y Tommy Paul se volverán a ver las caras este martes en la sesión nocturna (no antes de las 20:15 horas) en un duelo que augura espectáculo y buen tenis entre dos campeones en París.

El español lo fue el pasado año, mientras el estadounidense lo consiguió hace diez años en categoría júnior, cuando se dio a conocer al mundo después de batir a Taylor Fritz en tres mangas (7-6 2-6 6-2).

Será el séptimo duelo entre ambos, siendo todos los anteriores en grandes escenarios. Los cuatro primeros en torneos Masters 1000, mientras que los dos últimos, el pasado año, fueron en cuestión de 23 días. El primero, en Wimbledon, el segundo, en el mismo escenario que está vez pero en los Juegos Olímpicos. Los dos cayeron del lado del murciano, que buscará repetir de nuevo la papeleta para meterse en sus terceras semifinales consecutivas en Roland Garros, donde ya le esperará a esa hora Musetti o Tiafoe.

No será fácil para un Alcaraz que ya avisó del potencial de su próximo rival, que con su victoria en octavos, consiguió superar la barrera de la cuarta ronda en todas las superficies en Grand Slam (Australia 2023 y Wimbledon 2024), demostrando su versatilidad y capacidad de adaptación a las pistas y a los rivales.

"Todos los partidos que he jugado contra él han sido muy duros. Era realmente difícil. En los Grand Slams, en los Masters 1000 y en todos los torneos que he jugado contra él no ha sido nada fácil" recordó el propio Alcaraz tras su victoria ante Shelton.

ÉXTASIS AMERICANO

Paul ha sido el gran estandarte de la revolución del tenis estadounidense en París, rompiendo junto a Tiafoe una racha de 22 años sin presencia de un jugador de su país en cuartos de final de Roland Garros.

Desde que Andre Agassi lo logró en 2023, no había ningún compatriota entre los ocho mejores del torneo en la tierra batida parisina. Con el paso de los años, hubo jugadores que estuvieron cerca de lograrlo como Andy Roddick (2009) o Taylor Fritz (2024), pero el techo fue en todos los casos la cuarta ronda.

En París, Tommy Paul buscará sus segundas semifinales en uno de los cuatro grandes torneos, tras conseguirlo solo en Australia en 2023, donde Djokovic le barró el paso a la gran final. El de Nueva Jersey ya sabe que saldrá de la capital francesa dentro del Top10 mundial por primera vez en su carrera, y quien sabe si con el lujo de haber podido dejar por el camino al gran Mosquetero actual.

Con dudas, con sufrimiento o con el turno de noche odiado, Alcaraz sigue siendo el gran hombre a batir en París y en la tierra batida, donde buscará su 20ª victoria de la temporada en 21 partidos, camino a su tercera semifinal en cuatro participaciones en Roland Garros.