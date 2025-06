Broche de oro para la III Carrera de las Empresas de Castellón

Una edición más de la Carrera de las Empresas pone fin con un éxito rotundo de participación por parte de corredores y corredoras, pero también del tejido empresarial de Castellón. La mejor excusa para agradecer la implicación tan positiva para la provincia de Castellón ha sido la Gala de Entrega de Premios, celebrada en la Cámara de Comercio de la capital de la Plana.

Este año, el tercero de esta carrera, ha reunido a más de 3.000 personas y más de 160 empresas castellonenses que se han unido para disfrutar de una jornada inolvidable. Una carrera que se ha convertido en un proyecto anual, con diferentes actividades organizadas los meses previos a la carrera, que apuesta por la sostenibilidad, el deporte y el bienestar, tres hitos que son la base de que funcione año tras año.

El 2025 no ha sido diferente a las dos ediciones pasadas, y ha vuelto a ser un éxito ya que los organizadores Andrés Vera y Saúl Viciano, de la empresa de marketing y comunicación deportiva Saúl Brand, han aclarado que tuvieron que cerrar las inscripciones antes de lo previsto y generar más dorsales para poder incluir a más empresas que no querían perderse el gran día. También han reiterado que el gran éxito de esta tercera edición ha sido la implicación a todos los niveles y que, nada más terminar la carrera, la gente quería información sobre la cuarta edición para no quedarse sin dorsal: un indicador muy claro de que se han cumplido los objetivos marcados.

Reconocimientos

Para que los ganadores y las ganadoras, tanto a nivel individual como las empresas y sectores, puedan tener el reconocimiento debido, para cerrar la 3ª Carrera de las Empresas se ha celebrado la Gala de Entrega de Premios, donde se ha vuelto a reunir a diferentes empresas y organizaciones del tejido empresarial de la provincia de Castellón.

Ha asistido a dicho acto Lola Guillamón, presidenta de la Cámara de Comercio Castellón, la delegada del Consell, Susana Fabregat, y Juan Carlos Redondo, concejal de Economía, Hacienda, Empleo y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Castellón.

Respecto a los diferentes sectores, se ha hecho entrega del trofeo a Industrias Dolz, BBVA, Porcelanosa, Grupo Materia Holding, Simetria Grupo, C.D. Castellón, Grupo Torrecid, Gufresco, Grupo La Plana, Modula Logística y Almacenaje, Desarrollos IndustrailesSuller, I.E.S. El Caminás, Somos Sur, Quirón Prevención, Mapfre, Artero Consultores y Grupo Gimeno.

Además, en la Gala se ha hecho entrega del cheque de 3.073 euros a Teléfono de la Esperanza, ONG con la que se le colabora y a la que se hace la donación de un euro de cada dorsal para ayudarles a que sigan haciendo su labora, tan importante para Castellón.

Para finalizar, los sponsors oficiales han tenido un reconocimiento especial y se les ha hecho entrega de una placa conmemorativa como recuerdo de que han sido parte del primer evento deportivo de la Comunidad Valenciana con el Sello de Evento Deportivo Sostenible de Comité Olímpico Español.