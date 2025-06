Teresa Julve, la única jugadora de Castellón en Primera Futsal 2025/26

Llegar a competir en la máxima categoría es el objetivo al que aspira todo deportista, pero no todos logran alcanzar su sueño. El trayecto hasta llegar a la cima en una carrera deportiva es complicado y, en muchas ocasiones, hay quien acaba arrojando la toalla ante las dificultades que se van presentando. Pero también están aquellos que lo intentan con perseverancia y que, a base de mucho esfuerzo y dedicación, lo logran.

Ese es el caso de Teresa Julve Saura (Cabanes, 30 de diciembre del 2005), quien en la próxima temporada 2025/26 será la única jugadora de fútbol sala de la provincia de Castellón en Primera División Futsal Iberdrola. Competirá en las filas del LBTL Alcantarilla murciano, club al que llega tras una etapa de dos temporadas en las filas del Feme Castellón FSF en Segunda Futsal.

«Estoy muy contenta por poder haber estado estos dos últimos años en casa, de haber disfrutado del fútbol sala a tan solo 20 minutos de mi casa (Cabanes) y de haberlo hecho con la gente con la que he estado, con la que he estado súper a gusto, aunque me marcho con la espinita de no haber conseguido disputar el play-off de ascenso en ninguna de las dos temporadas», confiesa la portera, quien considera que la figura de Mauri, su entrenador, ha sido clave en su carrera.

«He estado con él prácticamente toda mi vida, desde el Cabanes cuando era pequeña, y ha sido el que me ha formado y el que ha hecho que la llamada de un Primera sea posible», añade.

Segunda experiencia

En esta última etapa de dos años fue cuando a la jugadora cabanenca tuvo la oportunidad también de ser convocada por la selección española sub-19, un hito que nunca antes había alcanzado una jugadora de la provincia. «Me gustó que esa primera llamada fuese cuando militaba en un club de Castellón y así poder darle nombre también a la provincia», apostilla.

Teresa cumplirá, de este modo, su segunda experiencia en la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional ya que hace tres temporadas tuvo la oportunidad de debutar en las filas del Joventut d’Elx. La campaña se presenta «ilusionante» y la portera provincial considera que su fichaje ha llegado «en un buen momento» de su carrera deportiva.

Teresa Julve, en su etapa en el Feme Castellón FSF. / Mediterráneo

«Es un año perfecto para dar el salto a Primera ya que cuando estuve hace tres temporadas con el Elche me fue bien pero a lo mejor no tenía la madurez o la experiencia que tienen las portera de Primera. Creo que esa transición aquí en Castellón me ha servido para coger experiencia y estoy súper ilusionada», confiesa Teresa.

«Tenía muchas ganas de tener un nuevo proyecto y llego con mucha ilusión. Espero ayudar a conseguir todos los objetivos que se proponga el club y, de entre todas las competiciones, me encantaría poder disputar la Copa de la Reina», concluye diciendo la joven portera de Cabanes, que el próximo mes de diciembre cumplirá 20 años y lo hará en la elite del fútbol sala nacional.