El Servigroup Peñíscola prepara un futuro ambicioso... pese a las bajas

Historia. Eso es lo que ha hecho el Servigroup Peñíscola en una temporada formidable. Nadie podía pensar meses atrás lo que iba a conseguir este año un equipo cuyo objetivo era la permanencia, pero los del Baix Maestrat han creído en sus sueños y los han conseguido.

La consecución de su primer título nacional en marzo, la Copa de España, venciendo en sus tres partidos al vigente campeón de liga (Cartagena), Copa de España (Barça) y de Europa (Palma), fue una gesta memorable. Un éxito que, a su vez, ha clasificado al club para la disputa de la Supercopa de España de la próxima temporada. A ello hay que añadir la consecución, por segunda temporada consecutiva, del trofeo de la Supercopa Comunitat Valenciana.

Y no solo eso. El plantel ha demostrado con creces que si los títulos han llegado no ha sido por casualidad. El Peñíscola ha sido el más regular en 30 jornadas de liga en Primera División, logrando 64 puntos y finalizando como campeón de la fase regular. El equipo ha hecho disfrutar a todos los aficionados del panorama nacional, con un juego alegre y sobre todo ofensivo, consiguiendo 126 goles en las jornadas ligueras y erigiéndose en el equipo más goleador.

Pani, en la ida. / Peñíscola FS

Por si fuera poco, por tercer año consecutivo el conjunto peñiscolano ha estado en la Final Four de la Copa del Rey, donde cayó en semifinales contra Movistar Inter. Y la reciente eliminación en los cuartos de final del play-off contra ElPozo Murcia no ha de empañar un año prácticamente irrepetible. Las expectativas eran altas por las hazañas conseguidas en el curso, pero ni mucho menos perder en la primera ronda del play-off se ha de catalogar de fracaso.

Valladares, «contento y feliz»

«Es para estar muy contentos y felices. Ya no por lo que ganamos, sino por lo que este equipo ha transmitido toda la temporada. Jugadores de otros equipos nos han felicitado porque hicimos un fútbol sala alegre y competitivo. La temporada es difícil de olvidar y llevaré este grupo de jugadores dentro de mí para siempre. Ha dado gusto poder entrenar con ellos y me da rabia no poder hacerlo más», confiesa Santi Valladares, quien apostará por un proyecto continuista pese a que se van a sufrir bajas de renombre en el plantel.

Las bajas

De hecho, los equipos grandes han puesto sus ojos en las dos estrellas del equipo. Francisco Paniagua Pani se marchará a Movistar Inter después de seis temporadas como azulón y el argentino Luciano Gauna, para muchos actualmente el mejor jugador del mundo, tiene un acuerdo con el Barça tras cinco años en Peñíscola. Otro que no va a seguir es el cierre Yeray Hernández, que anunció su retirada al final de esta temporada. También saldrá el portero Rafa López, al que las lesiones no le han puesto las cosas fáciles.

Luciano Gauna controla el balón ante la presión del jugador rival. / ELOY CERDÁ

Pese a las bajas, la mayor parte del bloque seguirá ya que han sido renovados Agustín Plaza, Cristian, Diego Sancho, Quintela, Lucas Rocha y Carles Saladié; y tienen contrato en vigor Gus, Gio, Álex Cervera, Pol Salas, Víctor Pérez, Elías, Juanico y Juanqui.