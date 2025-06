Més de 395.000 euros en el canvi de gespa dels camps A i C del Chencho

Castelló ha conclòs les obres de renovació de la gespa del camp A de les instal·lacions del Chencho, amb una inversió de 199.811,25 €. Ha consistit en la substitució de l'antiga gespa artificial per un de nova generació i la instal·lació de noves banquetes, a més de treballs de millora que reforcen la seguretat i la funcionalitat del camp, com l'ampliació de la superfície de gespa entre 30 i 40 centímetres perimetrals.

Aquesta actuació s'emmarca dins del pla de millora d'instal·lacions esportives, i concretament del pla integral d'adequació dels camps A, B i C del complex esportiu, on també s'ha completat ja la renovació del camp C, amb una inversió de 195.608 euros. L'actuació en sengles camps A i C s'eleva als 395.419 € i els repegats del camp B, amb una inversió de 3.000 euros.

L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, al costat del regidor d'Infraestructures, Sergio Toledo, i la regidora d'Esports, Maica Hurtado, ha assistit a l'acte de la signatura de la recepció de les obres, donant per conluida l'actuació que beneficiarà a més de 600 esportistes de clubs com el CD Castellón, Primer Toque CF o Nou Jove que fan ús d'aquestes instal·lacions habitualment. També han assistit el gerent de les instal·lacions esportives, César Lapica i representants de l'empresa encarregada del canvi de gespa.

La primera edil ha subratllat que “hui deixem patent que complim amb la paraula donada” i destaca que “per a aquest govern la seguretat dels nostres esportistes locals és prioritària i aquests camps de futbol presentaven unes condicions de degradació importants, amb el perill que suposava per als milers d'esportistes que juguen en aquestes instal·lacions durant tot l'any”.

Carrasco també ha destacat que “la recepció de les obres ha sigut possible gràcies al treball coordinat i transversal de les tres regidories: Infraestructures, Esports i Contractació ha accelerat totes les gestions perquè hui ja puguen estar recepcionades les obres i siguen gaudides pels castellonencs dins del termini i en la forma corresponent, tal com ens vam comprometre”.

D'altra banda, referendant el compromís amb la millora i adequació d'aquestes instal·lacions, l'alcaldessa de Castelló ha posat l'accent en el fet que “comencem pel canvi de gespa en el camp C, finalitzant les obres dies abans del Torneig de futbol base Primer Toc, que es va disputar del 18 al 20 d'abril a Castelló i que va mobilitzar a 3.500 futbolistes de tota Espanya”.

Los concejales Sergio Toledo y Maica Hurtado, en las instalaciones Chencho. / Mediterráneo

De manera paral·lela al canvi de gespa i els repegats en el camp B, l'alcaldessa ha indicat que, de manera complementària, també s'ha actuat en la millora dels exteriors dels vestuaris, amb el pintat de façanes, labors de jardineria, substitució de tanques i nova senyalització.

Castelló, capital de l'esport

L'aposta per situar a Castelló com a capital de l'esport és un altre dels aspectes que l'alcaldessa ha destacat, apuntant que “per a aconseguir-lo, això ha de passar per comptar amb unes instal·lacions esportives en les millors condicions, en primer lloc perquè els nostres esportistes ho mereixen i en segon lloc perquè el bon estat de les instal·lacions esportives també és imatge de Castelló i volem que s'emporten la millor impressió de nosaltres”.

Imagen de archivo de campos de fútbol en el 'Chencho'. / MEDITERRÁNEO

Pla Director d'Instal·lacions Esportives

D'altra banda, l'alcaldessa ha fet referència a la creació del Pla Director d'Instal·lacions Esportives. “Estem treballant en ell, un Pla Director tal com vam prometre en campanya electoral de les instal·lacions esportives municipals, en el qual hem començat ja a fer coses, com és el primer canvi en el Gaetà Huget, en el camp A i ara en els camps A i C del Chencho, i seguirem fins que totes les nostres instal·lacions esportives estiguen en les millors condicions”.

El Pla Director d'Instal·lacions Esportives és un full de ruta en la qual s'ha estat treballant i que es presentarà al més prompte possible, segons ha avançat l'alcaldessa i que ha registrat les necessitats de millora de les instal·lacions esportives per a determinar quines actuacions són necessàries i poder calendarizarles i adjudicar-les pressupostàriament”.