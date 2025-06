Sergio García Dols negocia la rescisión de su contrato con el MT Helmets-MSi

Sergio García Dols no acabará la temporada 2025 en el equipo MT Helmets-MSi, ni subido en su Boscoscuro. El piloto de motos de Burriana, que no acaba de encontrar su punto esta campaña en Moto2, negocia la rescisión del contrato que le une al equipo murciano por una serie de desaveniencias que se han ido dando en los grandes premios disputados hasta la fecha.

Así lo confirman desde el entorno del propio Sergio García, desde donde se espera que todo quede resuelto entre "el jueves y el viernes". "La situación no es fácil porque, aunque es cierto que no ha habido resultados, las motos están dando problemas", comentan al respecto.

Sergio García Dols, en Catar. / MSi Racing Team

En este sentido, el burrianense podría incluso ya no participar en el Gran Premio de Italia del fin de semana del 21-22 de junio ya que la intención de ambas partes es la de concluir su vinculación de forma inminente, tal y como adelantó Sky Sports y ha podido confirmar Mediterráneo. "De momento no hay nada oficial. Sí que existe una intención por una parte del equipo y el mánager de Sergio está en conversaciones con el equipo con la intención de rescindir el contrato, aunque eso no es fácil...", añaden las mismas fuentes.

La versión del equipo

Por parte del equipo, por el momento, no ha habido ninguna declaración pública pero sí que han confirmado a Mediterráneo que en los próximos días se emitirá un comunicado oficial para hablar de la actual situación de Sergio García, quien actualmente ocupa la posición 26ª en la clasificación general del Mundial de Moto2 tras un año lleno de problemas. De hecho, el curso empezó con una fuerte caída en los entrenamientos de Jerez que obligó al burrianense a pasar por el quirófano hasta en dos ocasiones, perdiéndose las primeras citas del calendario.

Después de recuperarse física y mentalmente, Sergio García volvió a la carga pero los resultados no llegaban ya que el burrianense presentaba muchos problemas con su moto y, pese a intentarlo, se quedaba siempre muy lejos de las posiciones de cabeza, que es a las que aspiraba inicialmente tras un 2024 en el que volvió a evidenciar que tenía cualidades de sobra para convertirse en campeón del Mundo.

Tanto es así, que el año pasado Sergio García lideró la categoría durante muchas semanas, pero en las últimas pruebas cedió terreno y su compañero de equipo, el japonés Ai Ogura, le acabó ganando la partida al deportista provincial y se hizo con el título mundial, dando además el salto a MotoGP, donde curiosamente quería llegar Sergio García y para el que otros pilotos del 'paddock' le veían más que preparado.

Ahora, a falta de que ambas partes confirmen en las próximas horas o días la ruptura del acuerdo que les une, Sergio García deberá buscar un nuevo destino en el que seguir creciendo como piloto.