El #SeAcabó del Levante Badalona: las futbolistas dicen basta ante promesas incumplidas, mentiras e impagos

Las futbolistas del Levante Badalona no pueden más. Tras la denuncia pública de Michele Vasconcelos donde relataba los continuados impagos por parte del club de Liga F, EL PERIÓDICO ha recabado los relatos de una decena de futbolistas que juegan o han jugado en la entidad catalana que no solo confirman y denuncian la gravedad de los hechos sino que destapan un "modus operandi" del club basado en promesas incumplidas. La falta de pago no es excepcional, sino más bien una manera de proceder de la entidad desde hace años. Todas ellas piden el anonimato por miedo a represalias.

Los impagos de las nóminas no suceden por primera vez. Hasta el momento, durante esta temporada se ha dado ya en tres ocasiones que las jugadoras no han cobrado sus nóminas a tiempo. El procedimiento es siempre el mismo. "El día 5 del mes se pregunta por el grupo y allí la gente dice si ha cobrado o no. Ese día se hace una lista y se traslada al club. El primer mensaje siempre es que los pagos que están hechos. Cada mes igual", relata una futbolista que milita en el Levante Badalona. La persona a la que siempre han reportado esta situación ha sido Ferran Cabello, quien llevaba años siendo entrenador del equipo hasta que esta temporada ha dejado el banquillo. Ahora es el director deportivo, cargo que compatibilizaba con el de entrenador hasta este año. La gestión de la entidad se ha hecho siempre de forma conjunta con Josep Bellet, es el presidente de la entidad y su tío.

Amenaza de huelga

"Es una cosa que ha pasado durante la temporada. Cuando no se ha cobrado, se han pedido explicaciones y siempre dicen que el pago está hecho. Les damos dos días de margen y ahí vemos que no y volvemos a preguntar. Otro día de prórroga y vuelve a ser mentira", añade resignada una futbolista ante una situación que ha llevado al límite al equipo en múltiples ocasiones. "Nos dicen: esto el mes que viene no va a volver a pasar. Y vuelve a pasar. Porque parece que del 1 al 5 hay dinero para 7 jugadoras, del 7 al 10 para un par y después para el resto. Reaccionan cuando pasa algo", relata la misma jugadora.

Ese "algo" se ha ido endureciendo con la repetición de los impagos. Lo que empezó con conversaciones amigables se volvió cada vez más tenso hasta que esta temporada la amenaza de huelga puso contra las cuerdas a la dirección deportiva. Varios integrantes del cuerpo técnico tampoco han cobrado sus nóminas de mayo.

"Se quitan el muerto de encima"

"En pretemporada, ya no cobramos. Nos dijeron que se estaba tramitando la firma de la venta del club y que hasta que no fuera efectiva no entraría el dinero. Que eran extranjeros y había diferencia horaria, lo que dificultaba la comunicación con ellos y la firma. Terminamos cobrando un par de semanas tarde. Dijeron que no se repetiría más y que no habría ningún problema. En diciembre volvimos a no cobrar. Nos reunimos y Ferran, como director deportivo, nos decía que él, como entrenador, tampoco había cobrado y que las cuestiones de dinero... Él decía que estaba de nuestro lado. Pasamos un par de días sin entrenar con el apoyo del cuerpo técnico. El argumento de la firma se repite cada vez que no pagan. Siempre historias de papeleo, se quitan el muerto de encima. Escribimos un comunicado que al final no hacemos público. Lo escriben las capitanas y lo leemos en el vestuario. Se lo enseñamos a Ferran, y le decimos que lo haremos público y al día siguiente pagan", relata sobre el periplo vivido este año otra futbolista del vestuario actual del Levante Badalona que prefiere mantener el anonimato.

"Teníamos que llegar siempre a amenazar de hacerlo público para que nos pagaran. Era como una pelea sin fin. Llegábamos a partidos diciendo: 'no vamos a salir porque no cobramos'"

Pero ahora, con la nómina de mayo, ha vuelto a suceder. La primera en exponer la situación ha sido Michelle quien, a través de un post de Instagram, contó que las nóminas no habían sido abonadas a algunas futbolistas de la plantilla. "En junio, se suponía que nos iban a pagar entre el 1 y el 5 del mes por el mes anterior, que era mayo. El miércoles 4 de junio, las chicas estaban hablando en el grupo del equipo y preguntaron si a alguien le habían pagado. El día 5, a algunas chicas les pagaron. Esto me dejó muy confundida. ¿Por qué a algunas chicas les pagaban y a otras no? El viernes, más chicas respondieron diciendo que aún no les habían pagado. El sábado 7 de junio envié un mensaje de texto al grupo preguntando cuántas chicas no habían recibido su pago. Once chicas respondieron en el grupo y una me envió un mensaje privado, por lo que había doce chicas que aún no habían recibido su pago", relata la futbolista a EL PERIÓDICO.

"Teníamos que llegar siempre a amenazar de hacerlo público para que nos pagaran. Era como una pelea sin fin. Llegábamos a partidos diciendo: 'no vamos a salir porque no cobramos'. Pero al final no lo hacíamos porque no queríamos que el club descendiera y en cómo afectaba al cuerpo técnico", cuenta otra que se marchó del club un año después de una temporada.

En el juzgado

"Michele cobró al día siguiente de contar que está moviendo temas legales. Las demás que faltaban no habían cobrado", relata una futbolista del vestuario. Horas más tarde de la publicación de Michelle, la jugadoras terminaron cobrando justo antes de que la entidad hiciera un comunicado defendiendo que todos los pagos se habían realizado. "El club, a día de hoy, ha cumplido con sus obligaciones", dice el escrito.

"Las jugadoras han intentado tener paciencia y entender la situación pero es cierto que ya están muy cansadas de que se repitan estas situaciones cada dos por tres", cuenta Amanda Gutiérrez, presidenta de FUTPRO, sindicato mayoritario del futbol femenino. "Desde FUTPRO estamos al tanto de todos estos sucesos en el club Levante Badalona desde que esto ocurre, y hemos ido brindando asesoramiento jurídico a toda la que lo ha necesitado y, en alguno de los casos, el tema ya está en el juzgado a la espera de juicio. Efectivamente esto lleva pasando hace varias temporadas, por eso las futbolistas están cansadas de pasar siempre por lo mismo y, sobre todo, me han trasladado su absoluto rechazo al comunicado que el club lanzó tachando a su compañera de divulgar mentiras", añade la presidenta a este medio.

El vestuario y muchas futbolistas que han formado parte de la entidad denuncian que las condiciones laborales en el Levante Badalona no son profesionales. Con la tensión y frustración de estar pendiente de los pagos, las instalaciones deficientes o la falta de recursos también están entre sus demandas.