Aviso al Real Madrid: “Primero, el acuerdo con el Benfica; luego, Álvaro Carreras puede triunfar donde quiera”

El Mundial de Clubes ha deparado varias situaciones difíciles de entender. Como jugadores vistiendo una camiseta que en apenas un mes -o antes- no volverán a vestir. Es una situación que pasará con varios fichajes del Real Madrid, como Álvaro Carreras, a quien el Benfica protege, insistiendo, una y otra vez, que hasta que no fructifique un acuerdo entre los clubes, no se puede dar por válida la operación. Es la forma estricta y certera de entender el mercado de traspasos que se ha alterado por completo con la cita de la FIFA.

Benfica: cláusula de 52 millones o nada

El organismo que preside Infantino decidió tomar, por iniciativa del propio mandatario, una decisión que alterase la ventana de transferencias. Una anomalía más en el calendario como la que ya supone el propio Mundial de Clubes en sí mismo, insertado como transición entre una temporada y otra, privando del descanso a los jugadores, sobre todo en el caso de los europeos. De este modo, del 1 al 10 de junio, los 32 participantes pudieron formalizar operaciones.

El Real Madrid aterrizó en Palm Beach con dos nuevas caras: Dean Huijsen y Alexander-Arnold, aunque hubiera preferido hacerlo con dos más. Las de Franco Mastantuono, cuyo fichaje por el club blanco, procedente de River, ya es oficial; y la de Álvaro Carreras, excanterano del conjunto blanco, con el que existe un acuerdo, pero no con el Benfica, el club que tiene su propiedad y que exige el pago de la cláusula: 52 millones, para que puedea desvincularse. En el caso de los clubes lusos cotizados, como el lisboeta, no hay dobles lecturas, porque necesitan declarar sus ingresos.

Por eso, pese a que desde el entorno del Real Madrid se afanan por decir que no dejarán al jugador "solo" y que la operación será oficial después del Mundial de Clubes, desde la concentración de Benfica cierran filas por el que sigue siendo su futbolista. Un jugador que ha viajado junto al resto de la expedición de As Aguias y que debuta este lunes ante Boca Juniors (00:00 horas en España).

"Primero, tiene que haber una propuesta con la que el Benfica llegue a un acuerdo, independientemente del club. Luego, veo que cualquier jugador con el rendimiento de Álvaro Carreras puede llegar a cualquier equipo del mundo. No sería el primero que sale del Benfica y se impone en cualquier club europeo. En los últimos 10 o 15 años, cualquier jugador que ha salido del Benfica ha tenido esa capacidad", defendió Bruno Lage en la comparecencia previa al estreno de un club, que, como el Real Madrid, busca en el Mundial de Clubes su redencióna a una mala temporada.

Fran García, única alternativa ante la ausencia de Mendy

Benfica se ha mostrado inflexible en todo momento, porque para el club luso, el traspaso de Carreras antes de julio supone dos problemas: el primero, reforzar a un rival en este torneo; y en segundo lugar, el encaje de los 52 millones es más favorable a su ejercicio contable dentro del próximo mes. Aunque el montante total ha sido, precisamente, uno de los grandes temas de debate entre ambas partes.

El Real Madrid ha buscado todas las fórmulas para hacerse con Carreras: primero, un precio inferior; y después, pagos prorrateados que encajen en un mercado inversionista como el que está afrontando este verano. La respuesta del Benfica por el jugador al que representa Ginés Carvajal ha sido siempre la misma: o cláusula, o nada. Como han hecho con Mastantuono o Huijsen, con los que, como con Carreras, primero se llegó a un acuerdo con el futbolista y, después, con el equipo de procedencia.

Si no hay salida negociada, el club madridista tendrá que pasar por caja, íntegramente, por tercera vez, elevando la cuenta de gastos por encima de los 180 millones de euros. Pero la realidad actual es que Xabi Alonso solo cuenta para el Mundial, de partida, con un único lateral izquierdo como es Fran García -también representado por Ginés Carvajal, como el propio Dani Carvajal-, lo que convertirá a ese flanco en uno de los puntos débiles para un proyecto de regeneración como el que encabeza el tolosarra. Ilusionante antes de un minuto jugado, pero cuyo juicio empezará a partir de este miércoles, con el debut ante Al Hilal.