Bea Álvarez, presidenta de Liga F: "El salario medio entre las futbolistas está cerca de los 60.000 euros"

El fútbol femenino español aún es un proyecto en construcción. Cada decisión que se toma, cada regla escrita acerca a centenares de profesionales a una mejora en sus condiciones laborales. Bea Álvarez (Oviedo, 1982), como presidenta de la Liga, celebra los avances hechos en estos tres años de andadura en una charla con EL PERIÓDICO. Pero, aunque mirando hacia atrás el camino recorrido es importante, el que resta supone un reto enorme.

Es la tercera temporada de la Liga F como competición profesional. ¿Cómo valora la evolución real del torneo?

Los dos primeros años fueron complicados, de muchas trabas y zancadillas. Este ha sido el año realmente de crecimiento. Hemos visto crecer el volumen de audiencias, que se ha disparado casi al doble, ha crecido la asistencia, aunque estamos lejos del objetivo que queremos. Creo que ese es un gran debe del fútbol femenino Hay crecimiento digital, los clubs han crecido dentro de sus estructuras en la profesionalización. Hemos conseguido poner ese titular en esta tercera temporada de 'esto empieza a ir, esto crece'.

Los clubs tienen un papel clave en el desarrollo real de la competición.

Han crecido en el volumen de ingresos. Esta era la demanda del fútbol femenino. Nos hace mucho daño ese titular de 'el fútbol femenino no ingresa'. El fútbol femenino, para que ingrese, hay que trabajarlo. Creo que en la parte audiovisual y comercial, poco a poco, vamos consiguiendo incrementar ese volumen de ingresos para repartir entre clubs. Ese es el camino y tenemos que seguir trabajando para que haya más inyección económica.

Entrevista Bea Álvarez , presidenta de Liga F / Ferran Nadeu

Son los clubs los que deciden si abren o no estadios grandes. El Real Madrid, por ejemplo, ni lo pone sobre la mesa con el Bernabéu. ¿Que hace la Liga ante eso? Que no abra uno de los estadios más grandes del mundo para el fútbol femenino también es un mensaje, ¿no?

Sí, desde luego. Yo, desde la Liga, como competición, le diría que los 240 partidos se jugaran en estadios principales porque eso daría una cobertura, una visibilidad. También entiendo que eso conlleva un coste económico por el volumen de asistencia a los partidos y tampoco creo que sea lo coherente. Creo que hay que ir dando pasos, hay clubs que ya los han dado hace muchos años, no pongo solo el ejemplo del FC Barcelona. El Athletic Club ha sido uno de los primeros que ha abierto San Mamés, el Atlético de Madrid abre muchas veces también su estadio principal. Tenemos dos clubs en la Liga F que los abren cada fin de semana, uno es Ipurua y otro Riazor. Es una apuesta importante, un mensaje para el resto. Un mensaje para fuera y un mensaje hacia dentro también.

¿La Liga no tiene potestad en esta decisión?

No depende de nosotros como competición la apertura de estadios, salvo que los clubs lo quieran poner como un requisito, pero sí es cierto que vamos a dar un paso para la temporada que viene. De hecho venimos de aprobar un reglamento de instalaciones que obliga ya a tener unos requisitos mínimos para la competición, no solo en cuanto a la hierba natural, que ya va a ser requisito de inscripción para la próxima temporada. Sino otra serie de requisitos que yo creo que son importantes para la profesionalización. Los clubs se han autoimpuesto de alguna manera con su voluntad la aprobación de este reglamento y creo que va a suponer un paso más.

¿Si un club la temporada que viene no tiene césped natural no competirá en la Liga F?

Tras la aprobación del reglamento la semana pasada va a ser un requisito de inscripción. Por tanto, todos los clubs que compitan en Liga F tienen que inscribir dos instalaciones, la principal y la secundaria, con campo de hierba natural y que cumpla todos los requisitos que se han aprobado en el reglamento. Han tenido tres años. Hay muchos que se han podido adaptar, otros no se han adaptado y tienen que hacerlo. Pero creo que esta obligatoriedad de alguna manera presiona y fuerza también a las instituciones públicas, no solo a los clubs, porque muchos dependen de instituciones públicas, a que realmente se tomen el fútbol femenino en serio. Esto es una liga profesional y creo que ya toca dar ese paso.

¿Los clubs están preparados para asumir eso? ¿No solo en cuanto a dinero, sino con dirigentes que crean de verdad en ello?

Le diría que el mayor ejemplo de que están convencidos de esto es que clubs que no tienen ahora mismo una solución encima de la mesa se lo han autoimpuesto y han votado a favor del reglamento. Hay algunos que no tienen facilidades, como es el caso del Costa Adeje, que la temporada que viene va a jugar en el Heliodoro, o del Alhama de Murcia, que acaba de ascender, que tiene Pinatar o la Condomina como posibilidades.

Hablando del Alhama CF, ¿cómo se garantiza eso cuando un equipo como el Alhama tiene a su entrenador condenado por trato vejatorio a sus futbolistas, pero él sigue formando parte del club pese a tener la licencia retirada?

Me consta que la sentencia lo que indica es que está dos años inhabilitado como entrenador. Tengo constancia de que este año no ha sido entrenador. Evidentemente, vigilaremos que todo se cumpla. Creo que esto por parte de todas las instituciones. Nosotros, el Consejo de Superior de Deportes y la Federación tenemos que estar comprometidos con todas estas cosas, cada uno en la medida que le corresponde. Y es evidente que tenemos que tratar de proteger, de crear espacios seguros. En el convenio hemos reforzado mucho el protocolo de acoso, cosas que de hecho aprendimos de algunas de las cuestiones que fueron pasando desgraciadamente. Vimos en qué cosas flaqueaba el anterior protocolo y hemos tratado de reforzar ahí, de poner la máxima seguridad para que no vuelva ocurrir una situación de ese tipo ni de ningún tipo de acoso.

El nuevo convenio colectivo ha puesto énfasis también en el acoso. ¿Cómo ha sido la negociación, no solo como directora de la liga, sino también como mujer?

Al final es difícil dividir porque todos venimos de algo y para mí como mujer y como futbolista era importante provocar mejoras y que esto supusiera ser la punta de lanza del resto del deporte practicado por mujeres en España, que no tienen convenio todavía desgraciadamente. Negociamos el convenio colectivo en una situación muy hostil dentro del fútbol femenino, donde no teníamos apoyo de la Federación en aquel momento, donde se estaba tratando de seguir un camino hacia la profesionalización y había que incrementar el volumen de ingresos. Pero todavía no había resultados tangibles para poder comprometer grandes pasos. Había que hacer esto sostenible y fue difícil encontrar el equilibrio entre cómo mejorar las condiciones de los futbolistas, no sólo económicas, sino también a nivel de derechos, y cómo equilibrarlo con el volumen de ingresos o la industria que se estaba empezando a generar.

¿Cómo valora el acuerdo final?

Buscar ese equilibrio en un momento tan incipiente, en el que estábamos empezando a asentar las bases de la Liga Profesional, no era sencillo, pero creo que se han conseguido muchas mejoras en cuestión de derechos sociales. Ahí teníamos que ser pioneros, ya el anterior convenio lo fue. Teníamos que dar un mensaje a la sociedad en ese sentido y bueno, el salario mínimo pactado, a pesar de todo el ruido mediático que hubo, como mujer lo he pasado mal por mis convicciones, pero creo que también había que intentar hacer mucha pedagogía de dónde veníamos y el punto en el que estábamos. Se ha conseguido incrementar el salario mínimo de manera sostenible. De hecho, se ha disparado el salario medio y esta temporada pasada estuvo cerca ya de los 60.000 euros.

¿Ha tenido que negociar cosas con las que no ha estado de acuerdo?

Hay que tener frialdad empresarial para según qué negociaciones. Yo he aprendido esto, no lo traía de serie, te lo aseguro. Pero es verdad que hay que tener determinada frialdad y al final no estamos hablando del merecimiento de nada. No es una cuestión de merecer más. No nos queremos comparar con los hombres, no queremos cobrar igual que ellos. Sabemos lo que estamos generando, sabemos que es una industria diferente. Que en televisiones no ganamos 2.000 millones, nos llevamos 6, entonces creo que todo tiene que ser proporcional. La catalogación de profesional no vino de la mano de un cofre de dinero y una varita mágica. Esto hay que ir construyéndolo entre todos y era muy importante hacerlo sostenible.

Uno de los puntos del convenio ha sido la maternidad. ¿Qué ha hecho que haya menos miedo a ser madre?

No debería haber ningún miedo de ninguna mujer para ser madre. Creo que es una decisión y un derecho que tenemos todas las mujeres y solo faltaba que nos coaccionara para no serlo, aunque ocurre en algunos ámbitos. Creo que ya el anterior convenio protegía mucho en este sentido, fuimos pioneros y de hecho esto se ha introducido ya ahora por ley. Todas las mujeres deportistas tienen derecho a que su club le abone un año más de contrato en las condiciones que estaba previo al embarazo. Hemos mejorado mucho, sobre todo la protección, a nivel de que se sientan totalmente cuidadas, protegidas durante el embarazo, su preparación, poniendo a su disposición todos los medios médicos que necesiten. Tenemos ahora una jugadora embarazada, Cristina, del Deportivo de la Coruña, y estamos en contacto con ella para tratar de poner en sus manos todos los medios que necesite por parte de Liga F para un mejor embarazo y mejor recuperación para ella.

Todo para impedir que no repitan casos como los de Marta Corredera con el Real Madrid.

Marta Corredera y María Alharilla son dos casos donde ellas lo han vivido de manera absolutamente diferente. Porque en el caso de Alharilla el club sí que puso a su disposición todos los medios que ella necesitó. Y en el caso de Marta lo ha vivido totalmente diferente y ha dejado el fútbol. A través del convenio tienes que tratar de generar un entorno seguro para ellas, para cualquier mujer que quiera ser madre, y hemos tratado de impulsar medidas que contribuyan a ello.

España tiene a las dos últimas Balones de Oro. El talento de Liga F es indiscutible.

Tenemos el mejor talento de futbolistas del mundo. Tenemos a las campeonas del mundo, tenemos a un club referente como el FC Barcelona, tenemos a las dos últimas Balones de Oro, tenemos a grandes jugadoras y creo que ese es un tesoro que tenemos que tratar de conservar. Siempre digo que fuera hace mucho frío, al margen de la competición. Y yo creo que ellas valoran mucho la calidad, el cómo se vive el fútbol en España, los pasos que se están dando y espero poder conservar todo ese talento. Son el principal activo. Moeve no firma por Beatriz Álvarez, lo hace porque hay 350 futbolistas, 16 clubs respaldando y hay un proyecto.

¿La fuga de talento existe?

No me gusta eso de la fuga de talento. ¿En qué quedamos? ¿En qué tenemos a las mejores o en que se nos están yendo? Se irán siempre futbolistas, igual que llegan otras. Pero no me gusta esa expresión de fuga de talento porque creo que no se corresponde. Ha habido titulares de fuga de talento a la Liga turca por una futbolista. Las cosas hay que verlas con la perspectiva que tienen. Objetivamente se han ido futbolistas a otras ligas muy potentes, a la Liga inglesa, a Estados Unidos, donde están viviendo una experiencia diferente.

La principal competencia para fichar talento es la liga inglesa, que ha tenido un crecimiento exponencial y sólido en los últimos años.

Mueven más millones que nosotras. Llevan muchos más años, está mucho más consolidada y, evidentemente, hay determinadas cosas contra las que no podemos luchar, por lo menos en el momento. Creo que tenemos que trabajar para que esto no ocurra o para crecer nosotras y que ninguna futbolista prefiera irse a la liga inglesa. Pero que siga habiendo muchas futbolistas que prefieren competir en Liga F.

Uno de los argumentos para no venir a Liga F es la falta de competitividad.

Creo que cada año también vamos progresando adecuadamente en este sentido. El Real Madrid hace una apuesta un poco mayor. Hay muchos clubs que cada vez ya van viendo al Barça como un mortal más. Este año ha habido algún tropiezo con el Levante o resultados así muy justos con el Valencia, 0-1 de penalti en Mestalla. En Riazor también hubo un momento ahí del minuto 60 con 0-0, o sea que ha habido mucha más igualdad y competitividad, esto dice mucho del crecimiento. No del estancamiento del FC Barcelona, que a veces se les ha atacado. Creo que el FC Barcelona sigue teniendo a las mejores futbolistas del mundo y ganaría cualquier liga del mundo. Pero creo que esto se va igualando, entonces creo que solo tenemos que trabajar y de hecho estamos trabajando en un modelo de competición para intentar que sea una Liga más atractiva aún todavía.