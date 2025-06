Así son las vacaciones de Lamine Yamal en Brasil

Lamine Yamal ha decidido atravesar el Atlántico y pasar una de sus semanas de vacaciones en Brasil, atendiendo a una invitación del empresario del mercado financiero, Diego Fernandes. Durante su estancia en el gigante brasileño, el crack del Barça tiene previsto encontrarse con Neymar Jr., uno de sus ídolos en el mundo del deporte.

A pesar de la discreción que rodea su viaje, poco a poco van dándose a conocer detalles de algunas de las actividades realizadas por el mejor jugador del mundo en la actualidad. Acompañado por algunos amigos, Lamine Yamal aterrizó en el Aeropuerto Internacional de São Paulo este lunes, donde desembarcó por el exclusivo Terminal BTG.

Inaugurado recientemente, por él transitan solo un centenar de pasajeros por día, a quienes, tras pagar unos 600 dólares, se les garantiza absoluta discreción, confort y hospitalidad en todos los trámites aduaneros, policiales y de traslados por las instalaciones.

Lamine Yamal con el empresario brasiileño Diego Fernandes en Sao Paulo / SPORT.es

Allí, fue recibido por Diego Fernandes, una figura que se ha hecho popular en Brasil porque fue el intermediario contratado por la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para fichar a Carlo Ancelotti como seleccionador brasileño, una tarea por la cual estuvo más de tres meses residiendo en España.

Fernandes transita habitualmente en los bastidores del fútbol profesional porque presta sus servicios financieros a más de un centenar de jugadores, la gran mayoría brasileños residentes en el extranjero. Fue durante esta reciente estancia en Europa cuando tuvo contacto con Lamine Yamal, a quien invitó a pasar unos días en Brasil. El empresario se ha especializado en la recepción de astros globales del deporte en la capital paulista, a quienes ofrece experiencias individualizadas.

El crack del Barça está hospedado en un lujoso hotel en el barrio de Jardim Paulista, en la zona sur de la capital. De su agenda de actividades ha trascendido que la noche del lunes estuvo en la NBA House 2025, instalada en São Paulo, donde siguió por televisión durante algunos minutos el quinto partido de las finales entre los Oklahoma City Thunder y los Indiana Pacers.

MEU DEUS



O LAMINE YAMAL APARECEU NA NBA HOUSEpic.twitter.com/0iOP6UY4lu — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) June 17, 2025

Este martes, Lamine Yamal tuvo la oportunidad de practicar surf junto al multicampeón brasileño Gabriel Medina, que ha conquistado en tres ocasiones el Campeonato Mundial de la World Surf League (2014, 2018 y 2021).

No lo hizo en una playa, sino en el exclusivo Beyond The Club, en medio de una megápolis como São Paulo, donde se ha construido el mayor wavegarden del mundo. Con tecnología de punta, las instalaciones cuentan con una piscina con olas espectacular que simula de forma auténtica una playa.

Gabriel Medina publicó una foto en su cuenta de Instagram con Lamine Yamal, ambos vestidos con el traje de neopreno típico de los surfistas, junto a una tabla y una simpática frase en castellano: "el nuevo surfista en la ciudad".

Medina es amigo de Neymar Jr. desde hace más de una década. Durante la etapa blaugrana de Ney, lo visitó en varias ocasiones en la Ciudad Condal.

Precisamente, mañana jueves Lamine Yamal podría encontrarse con el ahora futbolista del Santos FC, que, una vez recuperado del Covid-19, también está de vacaciones, aprovechando el parón del Brasileirao por el Mundial de Clubes de la FIFA.

Según el diario O Globo, el delantero del Barça se desplazará a Río de Janeiro el viernes, donde permanecerá, en principio, hasta el domingo, cuando dejará el gigante sudamericano.

El rotativo carioca señala que Lamine Yamal visitará algunos de los puntos turísticos de la Cidade Maravilhosa, como el Cristo Redentor y la favela de Rocinha, que tiene unas vistas deslumbrantes de Río y de las playas de São Conrado y Pedra da Gávea.