Alba Petisco, la nueva estrella de la gimnasia española: "La gente ya me mira con otros ojos"

Alba Petisco (1 de febrero de 2003, Sant Joan Despí) hizo historia al convertirse en la primera gimnasta española en conseguir una medalla de plata en 'all around' (concurso completo) en el Campeonato de Europa. Petisco, sumó un total de 53.965 puntos, siendo superada únicamente por la italiana Manila Esposito con 54.965. La catalana, que vive actualmente en el CAR de Madrid reflexiona sobre la importancia de este logro en su carrera.

¿Cómo se sintió al hacer historia?

La verdad es que no se lo sabría decir. Pasó todo tan rápido que no me dio tiempo a asimilarlo. Fue una alegría saber que todo el trabajo que llevo haciendo estos años por fin sale y da resultados.

¿No se lo esperaba?

Realmente el objetivo con el que fui además de evidentemente hacer un buen papel en el Europeo en general, era conseguir la medalla de suelo. Era eso en lo que más habíamos trabajado. Es mi elemento. Todo cambió después de la clasificación. Fue sorprendentemente todo bien y mucha gente me había dicho que tenía números de estar arriba. Aunque estaba saliendo todo tan bien, todavía había algo que hacía que no me lo creyera, o quizás era yo que no quería creérmelo, pero al final sucedió.

¿Ese favoritismo de la gente le pesó? ¿Le añadió presión?

No, porque como no me lo terminaba de creer, jamás pensé que me llevaría una medalla en ‘all around’ hasta que sucedió y competí tranquila sabiendo que estaba haciendo las cosas bien. Es verdad que en medio de la competición ya dije, ¡ostras, pues lo mismo sí que lo consigo! [ríe]. Fue una doble alegría, primero que pensaran que podía y luego hacerlo.

¿Esta medalla cree que le abrirá puertas?

La verdad es que me la estoy tomando como una motivación para seguir adelante. La gimnasia es dura y los triunfos te devuelven la ilusión, pero también es cierto que creo que esta medalla sí que abre puertas, aunque sea solo a nivel visual en la competición. La gente ya me mira con otros ojos. Piensan: ‘Ésta ha sido subcampeona de Europa, lo mismo es buena, ¿sabes?’. Y eso ya es mucho.

¿Ese ojo clínico encima le beneficia?

Yo creo que siempre es bueno que se fijen en ti, porque también es verdad, quieras o no, que te van a puntuar mejor.

Estar en el punto de mira muchas veces se extiende a las redes con su versión más negativa. ¿Ha recibido críticas?

La verdad es que casi nada. Tampoco me interesan, me dan 100% igual porque sé que estoy haciendo bien mi trabajo. Lo que sí he recibido han sido felicitaciones de gente que hasta ahora eran ídolos para mí. Que los mejores gimnastas sepan que existo es como... ¡Wow!

Alba Petisco, con su plata en el último Europeo. / Efe

¿Cómo es su vida en el CAR tras la medalla?

Llevo en Madrid desde 2018 y mi vida sigue siendo la misma desde entonces: estudiar y entrenar. Realmente no ha cambiado mucho. Sigo estudiando mi FP de deportes y en dos semanas tenemos Campeonato de España por lo que tengo que seguir entrenando. La gimnasia es un deporte superexigente porque al final en 40 segundos tienes que demostrar lo que llevas años entrenando.

La gimnasia es muy intensa, por ejemplo, a día de hoy, no tengo claro que cuando yo la deje, me vaya a dedicar a entrenar al 100%. Porque son muchos años y sí que es verdad que llega un punto que quema y satura y es como que necesitas desintoxicarte.

¿Cómo gestiona esa exigencia?

La verdad es que bastante mal. Pero es verdad que cada vez mejor. Yo ahora lo gestiono mucho mejor que hace dos años, que no es gran cosa, pero sí se nota esta cierta madurez a la hora de competir. Me encuentro en el mejor punto que he estado hasta ahora, pero sé al 100% que puedo estar mejor. La gimnasia es muy intensa. Por ejemplo, a día de hoy, no tengo claro que cuando yo la deje, me vaya a dedicar a entrenar al 100%. Porque son muchos años y sí que es verdad que llega un punto que quema y satura y es como que necesitas desintoxicarte. Pero lo mismo, yo qué sé, igual la acabo echando de menos y sí que me dedico a entrenar.

¿Cómo empezó en la gimnasia?

Siempre fui una niña que no paraba quieta, siempre subida en todos los lados. A mi madre le preguntaban, ¿dónde está tu hija? Y la hija estaba subida en el árbol más alto que había encontrado y que ella podía trepar a pesar de lo bajita que era. Una madre del cole le dijo que me llevara a gimnasia y un sábado me fui con mi padre con la bici y pasamos por delante. Me quedé boquiabierta. ¡Había niñas haciendo piruetas!

¿En qué momento pasó de ser un extraescolar a su vida entera?

La verdad es que fue un proceso bastante lento y progresivo. Siempre iba haciendo más y más. Muchas de las madres de mis compañeras le decían a mis padres que iba a llegar lejos. Mis padres eran más de: ‘anda, qué dices’. Pero al final, por allá 2016, que ya empecé a hacer más rutinas con mayor dificultad las cosas empezaron a ponerse serias. En 2018 me llamaron para algunas competiciones con la selección y a final de temporada entré en el CAR. Ahora siento que todavía tengo mucho por hacer.