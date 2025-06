Carreras ya piensa solo en blanco: Se 'borra' del partido frente al Bayern

Álvaro Carreras continúa su particular transición entre el Benfica y el Real Madrid en pleno Mundial de Clubes. El lateral español volvió a ser titular en el segundo partido del torneo, esta vez ante el Auckland City, pero de nuevo su actuación fue discreta. Como ya ocurrió ante Boca Juniors, Carreras no logró destacar ni en defensa ni en ataque y fue sustituido en el descanso con el marcador aún en 1-0 frente a un rival no profesional.

En un partido cómodo para el Benfica, que controló la posesión y buscó profundidad por su banda, Carreras se mostró correcto con balón y participativo, aunque sin asumir grandes riesgos.

Su actuación quedó marcada por una acción en los últimos minutos del primer tiempo: remató a puerta con el juego ya detenido y vio una tarjeta amarilla que le impedirá jugar el próximo encuentro decisivo ante el Bayern. Es su segunda amonestación en el torneo, tras la que recibió ante Boca por una entrada a destiempo sobre Zenón.

El gesto, innecesario, ha generado debate en Portugal. Algunos apuntan a que pudo forzar la amarilla para evitar jugar un partido de máxima exigencia y centrarse en su inminente fichaje por el Real Madrid.

Y es que el Benfica se la jugará ante los alemanes. Ahora mismo, los lusos tienen cuatro puntos y si caen ante los bávaros, se podrían quedar fuera por diferencia de goles dependiendo del resultado entre Boca Júniors y Auckland City.

Desde el entorno del Madrid hay confianza plena en su proyección. Florentino Pérez quiere cerrar cuanto antes la operación, que sufrió un frenazo por decisión del Benfica, algo que no sentó bien en Valdebebas. Xabi Alonso cuenta con él para reforzar la banda izquierda y valora especialmente su perfil técnico, su lectura táctica y su margen de crecimiento.

Los blancos quieren terminar de reforzar la defensa y tras los fichajes de Huijsen y Trent Alexander-Arnold, el jugador del Benfica es la elección para cerrar la zaga que tanto sufrió la temporada pasada por las lesiones. Además, Mastantuono se incorporará al equipo del tolosarra tras el final del Mundial de Clubes.