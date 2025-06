Aitana: "Habría que hacer una huelga cada año. En España nadie piensa en nosotras"

El calor sigue apretando implacablemente en Madrid, aunque en Las Rozas, al norte de la capital, la temperatura siempre es un poco más benévola. La mañana de este martes la Federación ha organizado en la Ciudad del Fútbol el Media Day de la selección femenina, que tomará parte en la Eurocopa de Suiza, que se celebrará del 2 al 27 de julio. Comparecían las cinco capitanas (Irenes Paredes, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Olga Carmona y Mariona Caldentey). Cinco jugadoras de primer rango mundial, que esperaban relajadas en los box habilitados por el equipo de comunicación de la RFEF el trasiego de los medios de comunicación que cubrían la jornada.

Reducir la Liga F

Aitana Bonmatí atendió relajadamente a los periodistas. La futbolista del Barcelona comenzó reflexionando sobre la saturación del calendario y las soluciones para resolver ese problema. "Una Liga con menos equipos sería más competitiva porque las mejores jugadoras se reunirían en menos equipos. Tenemos que fijarnos en cuántos equipos tienen las grandes Ligas europeas. También beneficiaría a las jugadoras que compiten por todo. En este caso como por ejemplo a nosotras, las del Barça. Vamos al límite cada año”, declaró la de Sant Pere de Ribes.

La tercera capitana de la selección prosiguió hablando del trato que se dispensa a las jugadoras: "Aquí no se mira por el bien de las jugadoras, ni por el bien del talento, se mira por los intereses de no sé quién. Realmente no sé de quién, pero estaría bien darle un pensamiento porque llevamos años peleándolo y aquí nadie piensa en nosotras. Es como me siento yo. En España nadie piensa en el talento ni en nosotras. Ni tampoco en hacer una competición más atractiva".

La vigente Balón de oro elevaba el tono de su discurso: "Cada año habría que hacer una huelga. No sé cuál es la solución, pero si las jugadoras de la Selección decimos nuestra opinión y nada cambia…". Sin embargo, la azulgrana si admitió que "han cambiado muchas cosas" en el fútbol español y en la Federación: "Recuerdo que cuando venía aquí hace años, no disfrutaba. Me quería ir a mi casa si soy sincera. Era difícil jugar aquí, porque el trato o la situación no era buena. Pero ahora que todo está mejor, el grupo está mejor, la estabilidad de todos y todas está mejor. Eso es algo que beneficia al grupo. Aunque ganamos un Mundial después de donde veníamos, así que tampoco parece que lo que digo fuese una certeza. Pero así lo siento y lo digo".

Favoritismo en la Eurocopa

Bonmatí, que ha disfrutado de unos días libres, reveló que ha llegado "desconectada, con energía y con ganas" después de unas vacaciones "necesarias". No esconde que le haría "mucha ilusión" ganar una Eurocopa, torneo que logró en categorías inferiores, pero no con la absoluta. "Sería como constatar una generación histórica como la tenemos. El año pasado también se nos daba como favoritas en los Juegos y no los ganamos. Una Eurocopa es un torneo muy corto en el que pueden pasar muchas cosas y todo se decide por pequeños detalles. Con el equipo que tenemos hay que exigirnos y entiendo que los otros equipos nos miren como favoritas", declaró la internacional.

Aitana también recordó lo mal que lo pasaron en la cita olímpica en París: "No me gusta comparar torneos, porque cada uno es distinto. En los Juegos hubo menos tiempo de descanso entre partidos y, para mí, ha sido el peor torneo que he jugado en mi vida a nivel de tratar a la futbolista, a la deportista. Es como la supervivencia de la más fuerte. En los Juegos algunos partidos se decidieron por pequeños detalles, aunque es cierto que no estuvimos a nuestro mejor nivel. Es simplemente exigirnos y saber que tenemos que tener mejor nivel que el que tuvimos el año pasado".

La azulgrana también dejó claro que tiene claro cuál es su rol en esta selección: "Cada una aporta cosas distintas y a mí me toca aportar lo que yo represento: esa competitividad, esa exigencia, ese saber estar y esa experiencia también. Igual que en el Barça, creo que tengo ese carácter, esa responsabilidad competitiva que contagia. Creo que eso puede beneficiar al grupo. En un grupo de capitanas está bien tener diferentes perfiles". Y concluyó hablando del Balón de Oro, galardón que ha conquistado en dos ocasiones, y al que no presta especial atención en estos momentos: "Siempre digo que los premios individuales son una consecuencia del buen trabajo colectivo. Cada una está pensando en hacer un buen papel individual para ayudar el colectivo. Lo que venga después ya se verá. Es cierto que este año puede haber varias candidatas tanto de la selección, como del Barça o del Arsenal, pero no creo que esto tenga que ser la conversación de la Eurocopa".