El auge del baloncesto 3x3

"Los primeros días en los Juegos éramos nosotras las que pedíamos fotos porque no nos conocía nadie entre comillas. Una vez empezamos a competir la gente se empezó a enganchar mucho a nosotras y al 3x3. Había gente que me escribía para contarme que alguien les había dicho que me habían visto", cuenta Sandra Ygueravide (Valencia, 1984). El verano pasado la selección española consiguió la medalla de plata de esta modalidad de baloncesto, olímpica desde Tokio (2021) y en auge. Acaba de retirarse del baloncesto 'normal' tras una carrera brillante de más de dos décadas, pero seguirá "disfrutando" en el 3x3: un deporte que la convirtió en olímpica a los 39 años y que le ha dado "nuevos caminos". "La medalla está guardadita en casa. La tengo medio escondida para protegerla. No la he tenido a la vista en ningún momento. Prefiero tenerla escondida por si entran a robar en casa", reconoce entre risas. También atesora cuatro medallas europeas: dos oros, en 2021 y 2024, ambos como MVP, y dos platas, en 2019 y 2023. Esta semana Mongolia ha acogido la novena edición del Mundial, con la participación de las selecciones femenina y masculina: los dos equipos disputaron los cuartos de final este sábado, con el objetivo de pelear por las medallas este domingo.

Sandra Ygueravide. / Cedida

El primer Mundial fue en 2012 en Atenas. La federación española recibió una invitación, pero la disciplina era tan, tan nueva que no había ningún equipo. "Tuvieron que hacer un equipo a toda prisa y cogieron a cuatro jubilados: Garbajosa, Carlos Jiménez, Lucio Angulo y yo", ríe Jaume Comas (Premià de Mar, 1974), un base que jugó más de 130 partidos en la ACB con el Lleida. Regresó a Atenas ocho años después de disputar los Juegos Olímpicos junto a Pau Gasol, Juan Carlos Navarro y compañía. "Éramos totalmente novatos y nos encontramos países que llevaron muy buenos equipos y jugadores específicos de 3x3", añade. Sumaban casi 1.600 partidos en la liga española, pero acababan exhaustos porque es "el 3x3 es un esfuerzo mucho, mucho, mucho más bestia. No puedes ni respirar. Porque no hay balance defensivo. Pasas de atacar a defender en media décima". El 3x3 se juega con media pista y los dos equipos se alternan en ataque y en defensa. Los partidos acaban cuando se llega a 21 puntos o cuando se cumplen diez minutos a tiempo corrido. Los partidos de baloncesto 5x5 duran 40 minutos a tiempo parado: unas dos horas.

Comas es el responsable de 3x3 de la Federació Catalana de Basquetbol. Enfatiza el crecimiento "brutal" de la modalidad y en concreto del circuito que organiza la federación desde el año 2017-2018: "Este año lo estamos reventando. Antes cerrábamos las inscripciones dos o tres días antes y ahora son ocho o nueve días antes. Porque no cabemos. Podríamos llegar a 200 equipos o más, pero la competición es un día y el espacio y el tiempo son los que son". Las cuatro primeras pruebas de la octava edición han dinamitado récords: más de 600 jugadores de premini a sénior y 150 equipos en Badalona, Torelló, Llinars del Vallès y Vilafranca del Penedès.

Que dure todo el año

Su objetivo es que se juegue a 3x3 "durante todo el año". Es un deporte más fácil y accesible por cuestiones de espacio, media pista, y jugadores y tiene el añadido "espectacular" que aportan las pistas: se suelen instalar en los lugares más bonitos o emblemáticos de las ciudades. La pista de los Juegos de París estaba en Trocadero, el mejor mirador de la Torre Eiffel. Está explotando a todos los niveles porque es "más divertido para el jugador porque se toca mucho más la pelota y a diferencia de otros deportes como el fútbol o el basket todos los jugadores son importantes y protagonistas" y porque es "más atractivo y dinámico para el espectador".

Ygueravide destaca que "es el deporte perfecto para el dinamismo y la inmediatez", para el mundo actual. Guim Expósito (Cerdanyola, 1994), jugador de la selección masculina, afirma que el 3x3 "coincide mucho con los hábitos de consumo actuales. En las series o las películas de Netflix todo pasa mucho más rápido que en las que se hacían antes". Antes jugaba al baloncesto 5x5: "Alguna vez llevabas a personas de tu entorno a un partido y desde la pista veías que se aburría o que estaba todo el rato con el móvil. Cuando llevas a alguien a ver un partido de 3x3 flipa porque siempre están pasando cosas. Cada diez segundos pasan highlights". Hace unos días hicieron historia con el Barcelona 3x3: el primer equipo español que llega a las semifinales de una prueba del circuito mundial. Están en el 24º escalón del ranking.

Guim Expósito. / Cedida

En 2021 Expósito dejó de dedicarse de manera profesional al baloncesto 5x5. Harto de "sobrevivir" con contratos de mil euros y ocho meses porque con 27 años ya no le compensaba y para construirse "un futuro a nivel de vida y laboral". Había competido en segunda y tercera división: muchas veces iban y volvían en bus el mismo día del partido y dormían en el suelo, en una esterilla o un colchón inflable. Este año ha jugado a 3x3 en Austria, Holanda, Mongolia y China. El año pasado, en Bahrein, Canadá, Japón y Singapur. No viven del 3x3 y tienen sus trabajos, pero esta disciplina permite una mayor flexibilidad y los equipos tienden mucho a la autogestión.

Saborea la suerte de haber coincidido en el tiempo con el "auge" del 3x3. De ser un deporte de fiestas de verano en pueblos y barrios a dar luz a "este mundo": un deporte "profesionalizado" e "interconectado" con circuito y ranking internacionales que ha crecido y que continúa creciendo "una barbaridad".